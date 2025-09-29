法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」　曝五進災區心聲：很委屈

記者蔡宜芳／綜合報導

法國主持人吉雷米（Remy Gils）來台生活多年，不僅娶了台灣老婆，也在2021年拿到台灣身分證。他近日前往花蓮光復鄉協助救災，並分享當地情況，沒想到卻被部分網友酸「作秀」，對此，吉雷米坦言「心裡真的很委屈」。

▲吉雷米經常投身台灣的公益活動。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米表示，這次已經是他第五次走進災區，「滿街都是泥巴，家具傾倒、屋裡全是汙泥水，我們跟著志工團體，一點一滴把家園清理出來。」然而，他看到部分網友留言批評「戴著太陽眼鏡、帥帥地站在鏡頭前作秀」，甚至有人質疑他「穿綠色背心是在做宣傳」、「為什麼要穿綠色背心」，讓他覺得很委屈。

吉雷米解釋道，戴太陽眼鏡純粹是因為沿途灰塵大，太陽又烈，不戴的話根本睜不開眼，「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由。」至於穿著綠色背心，他強調那是加入在地志工團體的統一服裝，目的只是好讓現場能快速整合人力，絕非宣傳。

▲吉雷米表示綠色背心是志工團隊的團服。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米說，從八八風災開始，他就明白跟著團體行動才更有效率。而這些年來，他跟過佛教、天主教的志工團體，這次到花蓮救災則是和基督教團體，「因為在我心裡，愛心是不分國界、不分政治、不分宗教的。只要能幫助到需要的人，我就願意穿上那件背心，成為其中的一份子。」

吉雷米也揭開鏡頭外的辛苦真相，「滿身泥巴的鞋子、手上磨出的水泡，還有回家後痠痛到睡不著的夜晚，那才是真實的救災。」雖然外界有質疑聲音，但他更堅定自己的信念，「我們不是為了表演才去，而是因為有人需要。」他表示，哪怕只是幫助一個家庭能早一點回到正常生活，那一切就值得。

▲吉雷米到花蓮光復鄉救災。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米的貼文發出後，引來不少網友為他聲援表示「辛苦了，感謝有你，支持你的人一定比那些人要多更多」、「米哥不需理會酸民的言語，我相信你真心的付出」、「不管怎麼做總會有人用負面評價，只要覺得是正確的事，做就對了」、「一粒米你是正港台灣人」。