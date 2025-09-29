弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

記者蕭采薇／台北報導

許光漢2019年以《想見你》爆紅，經過6年和軍白期人氣仍不衰，8月退伍的他，近日為電影《他年她日》展開亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風。而他曾透露姊姊也是追星族，面對弟弟變成「國際巨星」，許光漢笑說：「她現在傳訊息給我，都是叫我幫她買演唱會的票，還會指定要前排的。」果然天下的姊姊，愛使喚弟弟的心都是一樣的。

▲許光漢為《他年她日》在全亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風，已有國際巨星的架式。（圖／記者徐文彬攝）

許光漢29日回到台北舉辦首映會，他當日下午受訪時表示：「這趟收穫滿滿，雖然時間滿趕，但覺得滿幸福的。」尤其是體驗到不同城市的風情，感受到不同文化。而他首次的越南，在半夜一點仍吸引超過千名粉絲接機，陣仗有如國際巨星。許光漢說：「意料之外啦，那時候還想說，他們是不是來接其他人的。」

▲許光漢、袁澧林現身《他年她日》首映會，上千人聚集信義區追星。（圖／記者徐文彬攝）

而越南的活動現場，也有粉絲穿著白紗去追星，直喊要當「國際老公」的老婆。許光漢笑說：「很開心她們這樣大費周章，但有時候視線掃過去會嚇到，想說怎麼有白白的在那邊。」至於在釜山與玉澤演對談，許光漢也表示：「雖然語言不同，但沒有什麼隔閡，聊起來滿match的。」而聽聞玉澤演每次來台，都會在信義區慢跑，許光漢笑說：「那他下次來的話，我再約他一起跑。」

▲許光漢、袁澧林現身《他年她日》首映會，上千人聚集信義區追星。（圖／記者徐文彬攝）

片中飾演許光漢弟弟的陳澤耀，戲裡當了爸爸，戲外也即將成為新手爸爸。不過拍戲的時候是在一年多前，根本成了「神預言」。他笑說：「有了新的身份，就會更有責任感一點。」陳澤耀透露，太太的預產期大概在12月初，目前因為已經不能搭飛機，得等到《他年她日》在馬來西亞上映時，才可以看到老公的新作品。

▲《他年她日》首映會上，「小番茄」黃梓曜、「小薯仔」王子軒和「大薯仔」許光漢、「大番茄」陳澤耀合體。（圖／記者徐文彬攝）

此外，陳澤耀還自爆第一天拍攝就險害整部電影拍不成，因為在騎車戲時，原本彩排時都沒問題，但正式開拍，他不慎騎太快害後方載著的許光漢踩空，差點臉部朝下破相。陳澤耀因此被嚇到逼出一把冷汗，「才拍第一天不要這樣！我一直跟他說『我是賽車手你要相信我』，回想這段我都開始流汗了。」

▲《他年她日》首映會，（左起）王子軒、韓佩瑤、陳澤耀、黃梓曜 。（圖／記者徐文彬攝）

袁澧林則提到有場飛天戲，拍完後意外發現自己核心滿穩，有個360度旋轉的鋼絲，她很快就找到平衡，當場喊話：「我喜歡鋼絲，請找我拍！」至於新片上映後，將和「前老公」林柏宏的《96分鐘》對打，許光漢表示不會有競爭感：「我很高興看到他（林柏宏）票房破億，而且這部電影有很多好演員，（這樣的成績）意料之中。」《他年她日》即將在10月3日全亞洲同步上映。