百萬YouTuber衝花蓮救災　8心得曝真實狀況「台灣人很暖」

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，災情相當慘重，除了一般民眾積極協助復原，目前也有許多名人投入救災工作。而百萬圖文創作者「Onion Man」洋蔥，29日也與賤葆等人一同前往賑災，並在社群分享心得，希望能幫到即將前往的志工。

▲洋蔥等人深入花蓮災區救災。（圖／翻攝自Instagram／onionman__）

洋蔥表示，現場的環境相當嚴峻，「每個人體力有限，室內很悶很臭，一下就會氣喘如牛，沒辦法做很多小時。」他也觀察到不少人因天氣炎熱，選擇脫下口罩，「但我覺得還是硬ㄍㄧㄥ戴著好，空氣太混濁了。」

洋蔥也提到，現場除了高溫、惡臭，眼睛也容易受到刺激，「戴護目鏡比較好，我眼睛不太舒服，用礦泉水洗眼睛。」救災結束後，為避免細菌殘留，他們都將衣服、褲子丟掉，靴子則捐到車站旁的單位。他也特別提醒說：「我們有挖到菜刀、利器，要小心。」

▲洋蔥透露現場環境惡劣，提醒志工們都要多加注意。（圖／翻攝自Instagram／onionman__）

雖然救災過程艱辛，但洋蔥也深受台灣人溫暖舉動的感動，「沿路上都有人送東西，車站外一個女生買了幾袋麥當勞送給回程的人。」而且現場參與的志工都默默一直在做事，「累了就喝水吃香蕉，吃完又繼續做！很認真。」

對於洋蔥的分享，網友紛紛留言「你們超棒的」、「洋蔥真的是一個很有愛的人」、「謝謝各位鏟子超人，你們超棒的」、「謝謝你們，辛苦了，蔥哥太帥啦」。

【洋蔥全文】

今天的心得給大家參考

1.每個人體力有限，室內很悶很臭，一下就會氣喘如牛，沒辦法做很多小時

2.口罩戴不住，太熱了，很多人後面就不戴，但我覺得還是硬ㄍㄧㄥ戴著好，空氣太混濁了

3.戴護目鏡比較好，我眼睛不太舒服，用礦泉水洗眼睛

4.結束後我們衣服褲子都丟掉，避免細菌，靴子捐車站旁

5.台灣人很暖，沿路上都有人送東西，車站外一個女生買了幾袋麥當勞送給回程的人

6.我們有挖到菜刀、利器，要小心

7.北部人過去要3小時，來回就6小，所以我遇到的人很多都待兩天以上

8.我遇到的人都默默一直在做，累了就喝水吃香蕉，吃完又繼續做！很認真