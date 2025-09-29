孫儷狂曬自製減脂健康餐「菜肉飯都有」　9張鐵盤照登熱搜第一！

記者黃庠棻／台北報導

中國大陸女星孫儷憑藉《後宮甄嬛傳》穩坐古裝劇一姐寶座，一直以來都是收視保證，演技也受到肯定。她私下與男星鄧超結婚15年，育有一雙兒女，時常會在社群網站上分享日常生活，每次發文都會引起熱議。今（29）日曬出近期吃飯的餐盤，意外登上微博熱搜。

▲孫儷曬健康餐登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博／孫儷）

孫儷今（29）日下午在微博上分享了日常，寫下「吃了一段時間的乾淨飯，感覺真的很好，每頓飯都有菜、有肉、有飯，看似簡單但營養均衡，最理想的狀態就是少脂肪、多肌肉～現在努力學習讓自己不被體重左右，脂肪和肌肉很重要」，最後強調「真的，認真吃飯，也能瘦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫儷曬健康餐登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博／孫儷）

除了分享近期吃飯的菜單之外，孫儷也曬出一系列自己的「菜盤照」，只見她每天都用一樣的鐵製餐盤裝著飯菜，每天都的份量都控制在差不多的重量，有的時候用雞蛋取代肉類，但不變的是一定會有大量的蔬菜，且看起來都是自己做的料理。

▲孫儷曬健康餐登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博／孫儷）

對此，孫儷大方在社群網站上分享自己的減脂健康餐，掀起大批網友留言，紛紛表示「顏色跟種類都好豐富」、「想要跟妳一起吃乾淨餐」、「一看就好健康，好想蹭飯」，而她強調「不被體重左右」也讓影迷相當有共鳴，更讓「孫儷吃了一段時間的乾淨飯」的關鍵字登上微博熱搜第一名。

▲孫儷曬健康餐登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博／孫儷）