《他年她日》首映擠爆！張艾嘉哽咽「當日收入」全捐花蓮　千名粉絲包圍許光漢

由「亞洲男神」許光漢和香港「文青女神」袁澧林，領銜主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，即將於本周五全亞洲同步上映。29日在信義威秀中庭盛大舉辦台北首映典禮，現場聚集超過千名粉絲。張艾嘉也現場宣佈，將把29日當天的包場收入，全數捐出，幫助花蓮修復和重建。

▲《他年她日》監製張艾嘉（中）哽咽。（圖／記者徐文彬攝）

《他年她日》監製張艾嘉、導演龔兆平率領主演許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤，以及「小薯仔」王子軒與「小番茄」黃梓曜等卡司到場，與影迷共度中秋佳節前夕，現場擠滿大批影迷與媒體，將信義區熱鬧氣氛推至高點。

首映會上，張艾嘉講到拍攝辛苦忍不住哽咽。她也表示，這部電影的劇情，正是因為遭遇天災，世界才分成兩個時區，更講人與自然環境的互動。話鋒一轉，張艾嘉說：「近來花蓮的洪災看到光復鄉的狀況，我們非常非常難過，非常希望大家除了我們珍惜時間之外 更要互相幫助對方。」

▲《他年她日》首映會，監製張艾嘉（中）與導演龔兆平（左）、視覺特效創作總監林洪峯（右）。（圖／記者徐文彬攝）

張艾嘉接著表示：「所以我們今天很希望能夠拿出所有包場的收入，捐到世界展望會，世展會多年來都是在花蓮做很多工作，讓他們的專業安撫陪伴受災的災民。重建是需要多長的時間，請大家繼續關注，電影只是一部電影，但關心我們老百姓生活是更重要的事情，請大家千萬不要忘記。」

▲《他年她日》首映會，主演許光漢、袁澧林現身，現場千名粉絲尖叫。（圖／記者徐文彬攝）