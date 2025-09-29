才擺脫挪用鉅款嫌疑！　李荷妮「涉違法10年」接受警方調查中

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李荷妮雖然已擺脫先前「挪用、背信」的嫌疑，但因旗下公司HOPE PROJECT自2015年成立以來，從未依法登記為大眾文化藝術經紀業，遭人檢舉，現正面臨警方調查。

▲李荷妮。（圖／翻攝自Instagram／honey_lee32）



據韓媒《體育京鄉》報導，首爾江南警察署29日證實，已受理針對李荷妮的告發案件。檢舉人指出，經紀業登錄義務與會計規範不是形式問題，而是維護大眾信任與保障藝人權益的最低標準，呼籲警方嚴格調查李荷妮是否確實履行相關法律義務，依《大眾文化藝術產業發展法》，未登錄者恐面臨最高2年有期徒刑或韓幣2000萬元（約台幣50萬元）罰金。

HOPE PROJECT由李荷妮丈夫彼得・張擔任代表理事，李荷妮則擔任社內理事。調查顯示，公司近10年皆未登記為經紀業，違規情況持續多年。

今年2月，李荷妮因被國稅廳追繳韓幣60億元（約台幣1.5億元）稅款，一度遭以挪用、背信嫌疑告發。檢舉人質疑公司在無常設員工的情況下，卻支付韓幣27億元（約台幣6750萬元）薪資，且資本額僅韓幣1000萬元（約台幣25萬元）的公司，竟能在兩年內以法人名義購入價值韓幣65億元（約台幣1.6億元）的不動產。

不過，警方調查後認定，公司購屋資金來自現金與貸款，難以視為李荷妮的挪用行為；同時，薪資與獎金的支付亦不算過高，也無證據顯示公司資金被用於個人租屋，因此決定不立案。

儘管警方已結案，但法律界仍有聲音認為調查存在疑點。律師盧鍾彥指出，公司長期將地址登記於江南、龍山的高價公寓，情況相當特殊；許多藝人與網紅以豪宅登記公司地址卻實際居住，卻僅因遷入登記地不同就被警方簡單排除調查，令人質疑調查是否過於草率。

目前警方已對「挪用」部分不予立案，但針對未登記為經紀業的指控，李荷妮仍需接受調查。此案後續進展，將攸關她的個人聲譽以及經紀公司的合法性。