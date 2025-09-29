玖壹壹險滅團！洋蔥、春風遭巨浪捲走「驚悚過程曝」　健志英勇救兄弟　

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（30日）晚9點邀到本土天團玖壹壹來上節目，主持人羅志祥見到好友站台超興奮：「他們根本不會上節目，就是為了友情，真的是『我跟你卡好（台語）啊』！」何美和玖壹壹交情也不錯：「我們認識10幾年，有一次他們挑戰72小時不間斷直播，我有去幫忙，我們還一起泡溫泉。」

▲玖壹壹力挺羅志祥，錄製《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供）

節目中健志則分享玖壹壹差點「滅團」：「大家看到海都很開心，洋蔥坐著8字形游泳圈先下去玩，那天流蠻強的，他就被浪推到外海，我在岸上看到他就只剩一個小點。」春風一聽立馬補充：「我以為我是海軍很會游泳就去救他，結果我也漂到外海。」全場來賓聽了都覺得超危險，也好奇他們最後怎麼安全上岸？春風還原當時狀況：「他（健志）徒手游泳來，先來拉我，再去拉他（洋蔥），游很遠耶！」健志的舉動讓在場眾人佩服。

▲玖壹壹分享驚悚往事。（圖／中天綜合台提供）

洋蔥也爆料春風經常睡過頭，這讓春風聽了很不滿：「我哪有睡過頭？我都最早到！」洋蔥則說：「以前最一開始（出道）的時候，我們還有去你家丟石頭叫你。」健志也想起確有其事：「有啦，後來我們就說春風發燒。」但春風讓健志更頭痛的其實是在表演時唱錯歌：「有一次表演，春風在台下，我和洋蔥在台上，比方我們播的是《我跟你卡好》，結果他在台下唱《打鐵》，那時候還在直播。」

▲玖壹壹大爆料時間。（圖／中天綜合台提供）



洋蔥也跟著抱怨：「他（春風）唱之前都會一直叫我提醒他，我在台上是要怎麼提醒你？」羅志祥聽完也忍不住笑說：「我經常看玖壹壹的表演，但我比較會專注在看春風，因為他都感覺像喝醉。」