邵庭親赴花蓮救災「曝最新現況」！　提醒3備用物品：真的很需要幫忙

記者蔡宜芳／綜合報導

強烈颱風「樺加沙」挾帶豪雨重創花蓮光復鄉，馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，導致災情慘重。目前已有許多名人投入救災工作，而28日在現場擔任「鏟子超人」的女星邵庭，也分享現場狀況，提醒即將前往現場的志工，務必要攜帶合適的工具並注意身體狀況。

▲邵庭在聽聞光復鄉的災情後，便立刻決定前去協助救災。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭28日晚間在社群報平安，表示自己已經在回台北的火車上。她表示，現場的鏟子很多，「可帶可不帶，不過刮水的比較缺，也容易壞，建議買得到可以帶，處理比較濕的場域很適用。」土扒也是很實用、適合體力較弱的志工使用。她也提到，若之後土變乾，就會需要用到鋤頭，「鏟土非常耗體力，請不要硬使力，用對工具跟施力方式才有辦法持續下去，累了、身體不適，請立刻去通風的地方休息，補電解質。」

▲▼邵庭分享災區現場狀況。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭提醒說，大家出車站之後，可以直接找志工單位報到，「團體行動比較安全可以互相照應，多注意警報聲，如果有緊急狀況會有警報。」此外，她貼心建議攜帶小垃圾袋自行帶走垃圾，以及準備除菌濕紙巾與小瓶生理食鹽水，「今天有夥伴眼睛被泥噴到剛好就用上了。」

邵庭也呼籲，明天（29日）是連假的最後一天，志工人數應該也會非常多，因此建議提前出發，以免因路況和人潮耽誤，「現場狀況真的非常需要幫忙，千萬不用擔心自己幫不上，只要你時間可以，歡迎來幫忙。」