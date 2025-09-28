波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災！用詞遭檢討正面回應：被罵也沒關係

記者孟育民／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，用實際行動盡一份心力。百萬網紅波特王也即將加入「鏟子超人」行列，在社群發文表示，「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人。 最後敲定時間，預計10/1會在花蓮開挖支援！」

▲波特王即將前往花蓮救災。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

波特王在網路上詢問網友意見，也提前準備現場所欠缺的物資。然而因為發文用「玩泥巴」一詞，遭網友認為不恰當，對此他正面回應，表示是因為先看到網路上有位大哥這樣說，「我覺得滿輕鬆的，算拐人來一起救災？而且實際上是很辛苦的事情，但他心態保持輕鬆這點很棒，所以我跟著用。就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵， 這邊歡迎所有想罵我的人，大家來現場一起鏟，一起玩泥巴！」

▲波特王希望盡一份心力。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

如今全民動員，救援花蓮重建家園，百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian 27日也獨自進入災區幫忙，事後才發文分享心路歷程，「一出光復火車站一開始心情很複雜，很難想像它原本的樣子。」他看到眾多來自不同地方的志工更有感說，「大家都不認識，可是目標一致。也不用多說什麼，沒有人在那邊social，直接排好一群一群可以出發的志工，不到5分鐘就開始走進光復鄉去到需要幫助的地方，直接開幹！」

▲Ian獨自前往災情。（圖／翻攝自Instagram／ilee0223）

Ian分享，自己參與到的是一戶曾經是中藥房的地方，空間不大，約有20人齊心協力清出將近30公分厚的泥土。他坦言過程中多次暈眩，就算戴手套，手還是磨破了皮，「可是大家都很努力，沒有任何一句怨言。」即使到下午，許多大哥大姐明顯體力透支，「也沒有停下來。」這股團結讓他第一次深刻感受到，「就算我一個人去，I felt I was part of something much bigger。」