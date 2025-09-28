男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

▲ Saturday 的成員小潘、水豐、峻瑋擔任一日店長。（圖／焦糖楓提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣團體 Saturday 的成員小潘、水豐、峻瑋，今（28日）擔任串燒品牌一日店長，吸引大批粉絲到場朝聖，談及颱風重創花蓮，水豐第一時間打電話回花蓮吉安鄉的家人，所幸家中一切平安；同時也主動關心光復鄉的朋友們是否需要協助。他感受到許多人對花蓮的關懷，感性表示：「台灣人真的非常有愛，台灣最美的風景就在這些時候展現。」

▲ Saturday 的成員小潘、水豐、峻瑋和粉絲近距離互動。（圖／焦糖楓提供）



活動一開始，三位偶像就以親切自然的談話融化粉絲心房。被問到是否自認為美食家時，三人紛紛笑著分享自己的「飲食哲學」，小潘自曝「隱藏技能」是舌頭很長甚至能碰到鼻子，但也強調自己愛吃、完全不挑食，唯獨牛肉例外；峻瑋則笑說「我非常愛吃，但應該算是不懂吃的美食家」；至於水豐則大方承認自己超挑食，笑言「應該真的不算懂吃」，一番真誠互動逗得粉絲直呼可愛。

品牌也特別設計「喜怒哀樂演技大考驗」，三人要在不同情緒下邊吃串燒、邊完成驚喜四連拍，誇張又逗趣的表情瞬間掀起現場高潮，讓粉絲笑聲不斷。當話題聊到「如果要為另一半準備驚喜料理」時，答案更顯溫馨：小潘希望能挑戰法式吐司或蛋糕，峻瑋選擇親手製作蛋糕，而水豐則霸氣表示會準備「一桌原住民料理」，現場粉絲暴動大喊「想要當女友！」

活動尾聲，三人也分享對未來的期許。小潘感性表示：「2025年我們的確交出了一份漂亮的成績單，但那只是開始。2026年我希望能沉澱下來，探索更多音樂與表演的可能，把故事和情感轉化成能陪伴大家的作品。」峻瑋則簡單卻堅定地希望「比2025更好」，而水豐則笑著說出「實際一點，賺大錢」的夢想，展現真性情。

