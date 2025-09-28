ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬男星力推！她剛進演藝圈就入圍金鐘新人　被封「宜蘭之光」

記者黃庠棻／台北報導

女星邱姿雅憑藉公視台語台電視電影《藍色假期》一鳴驚人，首度主演長片就入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」，內心雖然有小小激動，但她形容更多的是平靜。家人聽到入圍消息後非常感動，不僅全力支持，也很安心她走上演員這條專業之路。

▲邱姿雅憑藉《藍色假期》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」。（圖／公視台語台提供）

邱姿雅從北藝大電影系就讀至畢業，她長期在片場浸潤，經常與家人分享拍片日常，讓家人對她的選擇更添信心。母校宜蘭五結國中更以她為榮，特地發文祝賀，堪稱「宜蘭之光」。

▲邱姿雅憑藉《藍色假期》一入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」。（圖／公視台語台提供）

這次能夠入圍，邱姿雅特別感謝導演劉立、製作人郭斯恒，以及公視台語台的信任，更感謝貴人胡智強大力推薦，才讓她有機會參加試鏡，一試就驚艷全場，被認為是最佳人選。胡智強是第59屆金馬獎「最佳新演員」得主，也在片中飾演女主角的青梅竹馬，讓她感受到前輩的鼓勵與支持。

▲邱姿雅與胡智強。（圖／公視台語台提供）

導演劉立則笑說，當初尋找女主角時，是他率先在邱姿雅身上看到角色的靈魂，直呼「那種冷靜外表下的炙熱眼神、不服輸的勁，正是打動我的特質。」他強調，這份能量是她獲得角色、走到金鐘舞台的關鍵。

▲邱姿雅憑藉《藍色假期》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」。（圖／公視台語台提供）

在公視台語台《藍色假期》中，邱姿雅有機會與陳雪甄、胡智強、五木等含金量極高的前輩對戲。她表示雖然不覺得壓力大，但從中得到許多幫助，每一次交流都像是一堂寶貴的表演課。特別是五木曾在第59屆金鐘獎入圍「最具潛力新人獎」，如今換她接棒，更添傳承意義。

▲邱姿雅與五木。（圖／公視台語台提供）

作為公視台語台的原創作品，《藍色假期》不僅讓邱姿雅挑戰大量台語演出，還必須練習台語唱歌與吉他彈奏，從語言到舞台能量全面淬鍊，讓她在角色中快速成長，也更加堅定演員之路。

▲邱姿雅憑藉《藍色假期》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」。（圖／公視台語台提供）

導演劉立也送上祝福「感謝姿雅陪我一起邁出第一步，未來的路還很長，繼續走下去，總有一天會在故事中重逢！」邱姿雅則強調，表演這趟旅程已帶她去到許多不曾想過的地方，未來希望能保持彈性，勇於接受挑戰。評論一致看好她未來能有更多驚喜演出，期待在金鐘舞台之外，見證她持續綻放的光芒。

▲邱姿雅（右）憑藉《藍色假期》入圍第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）「最具潛力新人獎」。（圖／公視台語台提供）

