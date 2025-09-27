花蓮導演曝車站滿是「鐵鏟超人」　心繫故鄉災情卻要北上：心情複雜

記者蕭采薇／台北報導

兩年一度的台灣國際民族誌影展，日前舉辦開跑記者會。三位入選本屆影展的台灣導演也在記者會上分享心情，其中勒嘎．舒米和潘志偉導演皆出身自花蓮，他們除了心繫花蓮災情，也希望觀眾能透過這些紀錄片，來反思自己能夠透過什麼樣的行動來幫助原住民。

▲導演勒嘎．舒米是花蓮人，北上參與記者會時，仍心繫故鄉災情。（圖／台灣國際民族誌影展提供）

本屆的影展主題「後／工業傳說」則試圖討論在現代社會在經濟轉型的過程中，對社區或部落如何帶來影響，並探討地方如何在這樣的過程中，尋找恢復自然狀態的可能。策展人施永德出身自美國，因多年前來台做交換生而與台灣結下不解之緣，此次他帶領選片小組從來自全球1608件的報名作品中挑出共18部入選電影。

本屆影展共有三位台灣導演入選，其中獲選為本屆台灣焦點導演的潘志偉，以及勒嘎舒米導演都出身自花蓮豐濱鄉，兩人也在致詞時不約而同提起近期發生的花蓮災情。勒嘎．舒米導演的《【流離之岸】1877 Cepo' 戰役》耗時三年完成，透過探索發生在1877年屠殺事件的紀錄片，發掘台灣不為人知的原住民歷史。

▲本屆焦點導演潘志偉，希望透過作品讓大家關注原住民議題。（圖／台灣國際民族誌影展提供）

勒嘎．舒米提及，自己當日從花蓮北上時，看到車站有許多拿著鐵鏟要前往救災的民眾，自己則是要前往台北分享作品入圍的心情，情緒相當複雜，他認為民族誌影片能反映當代原住民的處境，也希望能從中提出反思。

潘志偉導演則說，得知自己獲選為本屆焦點導演時很開心，但也感受到自己似乎肩負起一些責任，本屆影展將選映他的《部落｜對話》作為開幕片，也放映他長年跟拍新店溪州部落的最新作品《退潮坐在岸邊》；潘志偉表示，他在網路上看到很多光復鄉的災情，自己也在思考要如何在這樣的時間點和大家討論民族誌影片，他希望可以透過本屆放映的影片，促使觀眾能更關注相關議題，以及思考可以給與原住民什麼樣的幫助。

▲2025台灣國際民族誌影展入選台灣團隊合影：左起影展主席林浩立、《大豹：洄游》導演曾宇平、《退潮坐在岸邊》導演潘志偉、《流離之岸》導演勒嘎．舒米、影展策展人施永德。（圖／台灣國際民族誌影展提供）

而《大豹：洄游》是導演曾宇平在一次機緣巧合下，開始追尋母親家族被塵封百年的歷史，他表示，自己學生時期接觸的都是金馬獎或歐洲影展的電影，直到接觸到民族誌電影後，帶給他許多啟發；他笑說自己其實拍攝電影，從沒想過要參加比賽或得獎，但一直希望作品能去民族誌影展播放，這次能夠帶著媽媽家族的故事參加影展算是終於圓夢，也很期待觀眾的反應。

▲《大豹：洄游》導演曾宇平致詞時，表示一直很希望作品能在民族誌影展放映。（圖／台灣國際民族誌影展提供）

「台灣國際民族誌影展」將於10月16日至19日於台北真善美劇院登場，預售票已開賣，票價為150元，另有售價1200元，可在四天影展一票看到底的「誌友觀影證」，影展另將於10月1日在獨立書店「現流冊店」舉辦選片講座。