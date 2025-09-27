TRASH鼓手葵剛單飛「變成蝸牛了」！　背後竟藏與家人矛盾情感

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團TRASHA鼓手魁剛，以「葵剛」之名推出全新個人單曲〈常伴你左右〉，繼首張專輯《地獄的家》後再展陰鬱美學。從TRASH鼓手「魁剛」到創作歌手「葵剛」，他坦言這首歌不是要拯救誰，而是允許崩潰與沉淪，希望成為黑暗中的陪伴。

▲葵剛推出新歌〈常伴你左右〉。（圖／華納提供）

歌曲以呢喃開場，副歌爆發如野獸被喚醒，歌詞「殺了我，再吃掉我，讓我常伴你左右」赤裸訴說矛盾心境。靈感源自他與家庭的矛盾情結：「過去常因為不想讓他們擔心，很多事就不說、很多情緒也不丟了。但終究會受傷，甚至不想再爬起來。後來才發現，那些給你力量的人，其實早已在黑暗裡死過無數次了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葵剛笑說，自己也是「在黑暗裡死過無數次」的人，於是他希望這首歌能陪著那些在黑暗裡孤單掙扎的人。視覺設計中，他化身矛盾的「蝸牛」，觸角象徵靈魂感知器，敏銳感受痛苦卻長成「惡魔之角」。他用最真實的模樣提醒大眾：每個人心裡都有黑暗，因而更能彼此理解。

▲葵剛化身矛盾的「蝸牛」。（圖／華納提供）

MV由導演鄔鶴宏操刀，以少女視角揭開家庭暴力與背叛，用「開燈／關燈」隱喻和諧與絕望。葵剛笑說拍攝時最大的覺悟就是「自己真的不會演戲」，但也反而不設限的放開心胸，讓這個故事更真實。故事最後，MV中的父母仍選擇暴力與逃避，但少女卻勇敢地選擇直視黑暗，帶來強烈的情感張力。