買光復車票前要小心！邵庭凌晨2點搶到「起床後崩潰」：我是白痴

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，陸續已有大批民眾前進災區當志工，藝人邵庭也一直想到當地幫忙，得知老公有同樣念頭後，夫妻倆隨即討論時間以及家中貓狗的安排，第一時間決定在連假周日當天來回。

▲邵庭買錯方向。



考量到當地車流狀況與自身體力，邵庭夫婦決定放棄開車，改搭火車前往。只不過，訂票過程一波三折，「火車票全滿，刷了一個晚上都完全沒有票，然後凌晨兩點多的時候忽然刷到有票了！！！」她當下立刻訂好來回車票。

▲邵庭起床發現真相後崩潰。



不料，邵庭隔天起床後發現自己大鬧烏龍，根本買錯方向了，「我選到早上從光復出發，晚上從台北過去。」她氣到狂罵自己是白癡，「我當不了鏟子超人，我只能當一個車票白痴！！！！！」

▲邵庭徵求車票。



老公得知後則安慰：「沒關係，一般人只有連假有空，但我們的工作比較好安排時間，平日還可以過去，不急於一時。」雖然如此，邵庭仍希望能早日成行，「如果有人有多的或是臨時釋出的車票，9/28台北出發到光復，早去晚回的車票，2人或3人都可，請私訊我」，並誠摯感謝每個幫忙的人。

邵庭IG全文：

這幾天一直想著，想去光復幫忙

結果昨天晚上丁先生也說，想去幫忙

我立刻說，你也想嗎！！！！！那我們去好不好！！！

馬上討論時間，還有家裡貓狗的安排

連假只有周日有空可以當天來回，不過接下來平日應該可以擠出一天再去

考量到當地車流狀況還有我們自己的體力，所以盡量不開車過去

就這樣我準備買火車票，結果火車票全滿！！！

刷了一個晚上都完全沒有票

然後凌晨兩點多的時候忽然刷到有票了！！！！！

馬上訂好來回的車票，開心跟丁先生說應該是兩點整系統有重新釋出吧！！！

然後還問朋友有沒有周日有空要一起去的，說現在有釋出票喔！！

接著心滿意足的睡覺去

然後起床發現我根本買錯了

我選到早上從光復出發晚上從台北過去

誰給你凌晨兩點車票釋出，根本自己凌晨兩點眼花

我是白痴我是白痴我是白痴我是白痴

我是白痴我是白痴我是白痴我是白痴

我是白痴我是白痴我是白痴我是白痴

我是白痴我是白痴我是白痴我是白痴！！！！！！！

我當不了鏟子超人，我只能當一個車票白痴！！！！！

丁先生說沒關係，一般人只有連假有空

但我們的工作比較好安排時間，平日還可以過去，不急於一時

不過車票白痴還是想徵車票

如果有人有多的或是臨時釋出的車票

9/28,台北出發到光復，早去晚回的車票，2人或3人都可，請私訊我！！

謝謝每一個幫忙的人