曾之喬產後7月破尺度！外套太低胸「超兇事業線現形」時裝周穿超辣

曾之喬與辰亦儒結婚約5年後，2月證實已低調產下兒子。事隔約7個多月，她近日暫時離家，飛去米蘭參加時裝周，26日晚間上傳了一系列照片，低胸辣露超兇上圍，至今已吸引2.2萬人朝聖按讚！

▲曾之喬最近在米蘭參加時裝周。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



照片中，可以看到曾之喬以一套俐落的白色套裝亮相，上半身是深V領設計的西裝外套，大膽露出渾圓半球，深邃事業線全被看光；腰間自然收束，襯托出纖細腰身。

▲曾之喬辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



曾之喬下半身則搭配同色系寬褲，垂墜感布料讓整體線條更流暢大方。她手上拎著一只酒紅色小包，成為全身造型的亮點，為白色套裝增添沉穩的時尚感。

▲▼曾之喬渾身散發出自信風采。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



對曾之喬而言，米蘭是對她別具意義的城市，「第一次參加時裝週就是在這個城市。當年那個不知所措，焦慮地要一直幫自己打氣，才能強裝自信撐大氣場的女孩，如今可以越來越優雅自在的美麗著。真好。」