丁禹兮機場踩水坑「出手救被推倒粉絲」！冷臉阻止動手攝影師　網讚爆

大陸演員丁禹兮2024年演出《永夜星河》爆紅，成為一線小生，人氣居高不下，24日出席米蘭時裝週，在機場接機現場發生意外插曲，一名粉絲遭攝影師動手推擠，險些跌倒，他眼明手快立刻出手神救援，並以英文向對方嚴肅提醒注意場面秩序。

丁禹兮人氣飆漲，成為Versace全球品牌代言人，24日抵達米蘭參加時裝週，一步出就被粉絲及當地攝影師包圍，卻因為人潮擁擠，一名粉絲遭當地男攝影師推擠後不慎跌入積水中，他不顧自己穿著高級服飾，毫不猶豫踏入積水將對方扶起，並伸手做出阻止的手勢，向動手的攝影師說：「sorry sorry！excuse me！」

丁禹兮救人的影片及照片也被PO網瘋傳，大讚他細節見人品，連陸媒都盛讚：「特別好的小丁。」事實上，這已不是丁禹兮首次救人，2023年巴黎時裝週期間，他就曾主動調解粉絲間的矛盾，當時兩位粉絲在他面前吵架，他立刻出手緩和氣氛，更要幫淋雨的粉絲撐傘，面對混亂場面時表現冷靜理性，善良與貼心的舉動令人印象深刻。

國際時裝周看重明星服裝造型在網路上引起的討論程度，而娛樂時尚圈最常提到的「G社」指的是全球最大權威圖庫Getty Images，以無修直出、角度刁鑽著稱，被公認是檢驗明星真實狀態的「照妖鏡」，丁禹兮此次出席米蘭行程，被G社拍下無修生圖，深邃立體五官和完美身材比例被大讚「雕塑感神顏」、「扛住外媒鏡頭」，同場的女星鞠婧禕更以公主切髮型配上薄紗連身裙的性感造型，被讚是「時裝周美神」。

