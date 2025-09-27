ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「宣美超帥舞者」罹血癌
「鏟子超人」必穿3裝備防傳染病
邵庭凌晨2點搶到光復車票「起床後崩潰」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

舒淇 馮德倫 周興哲 蔡淳佳 侯昌明 曾雅蘭 莎白 柳丸

丁禹兮機場踩水坑「出手救被推倒粉絲」！冷臉阻止動手攝影師　網讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員丁禹兮2024年演出《永夜星河》爆紅，成為一線小生，人氣居高不下，24日出席米蘭時裝週，在機場接機現場發生意外插曲，一名粉絲遭攝影師動手推擠，險些跌倒，他眼明手快立刻出手神救援，並以英文向對方嚴肅提醒注意場面秩序。

丁禹兮人氣飆漲，成為Versace全球品牌代言人，24日抵達米蘭參加時裝週，一步出就被粉絲及當地攝影師包圍，卻因為人潮擁擠，一名粉絲遭當地男攝影師推擠後不慎跌入積水中，他不顧自己穿著高級服飾，毫不猶豫踏入積水將對方扶起，並伸手做出阻止的手勢，向動手的攝影師說：「sorry sorry！excuse me！」

▲丁禹兮救粉絲。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丁禹兮機場救粉絲。（圖／翻攝自微博）

丁禹兮救人的影片及照片也被PO網瘋傳，大讚他細節見人品，連陸媒都盛讚：「特別好的小丁。」事實上，這已不是丁禹兮首次救人，2023年巴黎時裝週期間，他就曾主動調解粉絲間的矛盾，當時兩位粉絲在他面前吵架，他立刻出手緩和氣氛，更要幫淋雨的粉絲撐傘，面對混亂場面時表現冷靜理性，善良與貼心的舉動令人印象深刻。

▲丁禹兮救粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮機場救粉絲。（圖／翻攝自微博）

國際時裝周看重明星服裝造型在網路上引起的討論程度，而娛樂時尚圈最常提到的「G社」指的是全球最大權威圖庫Getty Images，以無修直出、角度刁鑽著稱，被公認是檢驗明星真實狀態的「照妖鏡」，丁禹兮此次出席米蘭行程，被G社拍下無修生圖，深邃立體五官和完美身材比例被大讚「雕塑感神顏」、「扛住外媒鏡頭」，同場的女星鞠婧禕更以公主切髮型配上薄紗連身裙的性感造型，被讚是「時裝周美神」。

▲丁禹兮出席米蘭時裝周。（圖／翻攝自微博

▲丁禹兮。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮出席米蘭時裝周。（圖／AFP／VCG）

▲丁禹兮出席米蘭時裝周。（圖／AFP／VCG）

▲丁禹兮出席米蘭時裝周。（圖／AFP／VCG）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

丁禹兮

推薦閱讀

光復「浴室超人」是她們！鍾欣凌豪邁匯錢…杜詩梅秒行動：一起挺過

光復「浴室超人」是她們！鍾欣凌豪邁匯錢…杜詩梅秒行動：一起挺過

12小時前

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

9小時前

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

6小時前

買光復車票前要小心！邵庭凌晨2點搶到「起床後崩潰」：我是白痴

買光復車票前要小心！邵庭凌晨2點搶到「起床後崩潰」：我是白痴

5小時前

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘　首發聲：幸福太突然

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘　首發聲：幸福太突然

9小時前

王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

10小時前

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

5小時前

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

22小時前

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

9/25 20:46

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

3小時前

腳無力查不出病因！韓網紅25歲確診漸凍症抗病6年 　家人證實病逝

腳無力查不出病因！韓網紅25歲確診漸凍症抗病6年 　家人證實病逝

7小時前

阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」！隨身帶球棒…急掏出要簽名：封印起來

阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」！隨身帶球棒…急掏出要簽名：封印起來

9/26 15:08

熱門影音

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁
ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！
陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels
孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

看更多

【馬桶裡有蛇】印度飯店馬桶驚見1.5公尺眼鏡蛇　威嚇嘶聲不斷

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

直擊／世界末日才唱首句就中！TRASH台下看哭了：我們是重感情廢物

39分鐘前0

《羋月傳》女星染髮「臉腫到不能見人」　住院吊點滴2天：暫時不敢了

47分鐘前21

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

1小時前0

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

1小時前0

花蓮導演曝車站滿是「鐵鏟超人」　心繫故鄉災情卻要北上：心情複雜

2小時前1711

李多慧捐30萬！現身喊：台灣是故鄉　下周將赴花蓮為災民加油

2小時前0

江志豐被感動選謝金晶MVP！ 謝順福「我會問爸爸那邊有沒有缺歌手」

2小時前0

魔鬼訓練淚崩內幕浮現　海莉「聽不懂指令」焦急落淚

3小時前41

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

3小時前12

小禎送18歲超正女兒名牌項鍊　母女同框畫面驚艷網友

讀者迴響

熱門新聞

  1. 光復「浴室超人」是她們！
    12小時前16029
  2. 很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」
    9小時前6416
  3. 快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了
    6小時前28
  4. 買光復車票前要小心！
    5小時前3411
  5. 上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘
    9小時前243
  6. 王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」
    10小時前1430
  7. 《黑澀會》薔薔真的脫光！
    5小時前186
  8. 舒淇《女孩》奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫
    22小時前489
  9. 77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件
    9/25 20:46264
  10. 李雅英突清空IG追蹤數今現身說明原因
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合