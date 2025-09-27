記者田暐瑋／綜合報導

26歲大陸百萬網紅韓安冉離婚3次又4度結婚生子，日前宣布與現任丈夫宋浩然離婚，25日在直播中因財產分配問題爆發激烈爭執，宋浩然情緒失控衝進廚房拿刀，嚇壞在場所有人及直播間的粉絲。

宋浩然25日晚間直播和韓安冉對吵，韓安冉指控宋浩然「婚內轉移資產」，離婚過程中帶走價值250萬的手錶及百萬手鐲，接著質疑男方850萬房屋首付來源，且年收入高達2000萬人民幣（約8600萬元台幣），宋浩然反駁表示，雖然確實因為韓安冉的流量賺了不少錢，但自己也付出相當努力。

▲韓安冉吵離婚，前夫宋浩然氣得拿刀。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

面對韓安冉的質問，宋浩然突然情緒失控，衝進廚房拿刀，並對韓安冉喊出：「你自己做了違法的事不清楚嗎？」等激烈言詞，最終在保姆的緊急制止下結束直播。事發後，韓安冉於26日凌晨在個人社群平台發文：「仁至義盡，問心無愧。」並在粉絲群組中透露宋浩然「拿刀是為了逼我閉嘴」，稱因擔心人身安全被迫離開現場。

對於宋浩然提出的「違法」指控，韓安冉未做出正面回應，目前直播平台方已對韓安冉實施7天禁言處分，多家合作品牌也緊急下架了相關推廣內容。據悉，雙方已於9月23日提出離婚申請，預計將於10月下旬正式生效。

▲韓安冉吵離婚，前夫宋浩然氣得拿刀。（圖／翻攝自微博）