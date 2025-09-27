王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，不料王心凌因捐100萬而被部分網友質疑：「藝人都這麼好賺嗎？」對此，嘻小瓜看到後也幫忙回應了。

▲王心凌日前低調捐出100萬。（圖／翻攝自Instagram／cyndiloves2sing）



嘻小瓜坦言演藝工作並非外界想像的光鮮亮麗，「真的沒有好賺，或許時薪比一般時薪高，但是不是每天都有這個機會，每天都在家等待機會。」由於行程必須隨時空出，所以他不能先安排活動，「只能每天等待『被邀請』，好幾次我都不能參與朋友旅行，因為要先留給工作時間，結果到了前幾天工作被取消，或者沒被邀請，只能在家一個人，那種感覺蠻失落的。」

▲▼嘻小瓜揭露演藝圈的殘酷真相。（圖／翻攝自Threads、Instagram／kuakua_0629）



談到工作環境的現實，嘻小瓜指出許多藝人收入並不穩定，「每天都要擔心下個月有沒有工作機會，這個月沒有，下個月也要繼續等待。你或許覺得歌手很好賺，但現在的環境，很多歌手甚至一個月可能才賺不到幾千塊，有些演員還必須送外賣、打工，因為一年等不到幾部戲。」

▲王心凌出道多年人氣始終居高不下。（圖／翻攝自Instagram／cyndiloves2sing）



嘻小瓜也提到自己長年面臨的處境：「我到現在10幾年還是拿剛出道的價碼，因為就是大家口中所謂的不紅，所以沒有資格漲價。」他認為演藝圈的機會並不完全掌握在努力與經歷上，而是「天時地利人和剛好到了，你才有機會被看見。」