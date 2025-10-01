「呼叫」最想見的歌手！ETtoday送你去看田馥甄、陳綺貞

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
活動小組／綜合報導

下半年演唱會連打，荷包君已經要吃不消了嗎？但疲憊的上班生活又需要快樂能量嗎？呼叫ETtoday準沒錯！為讀者們爭取到最熱情、最好玩、最震撼的音樂祭啦！想親臨現場聽見田馥甄、陳綺貞、魏如萱、告五人等多達40組金曲卡司的精采演出嗎？即日起，只要透過 ETtoday新聞雲App 參加「呼叫音樂節 你最想見的歌手」票選，就有機會抽中【呼叫音樂節2025單日門票2張】，和好友們一起到場嗨翻全場、釋放壓力！

▲《呼叫音樂節》票選你最想見的歌手，讓ETtoday送你去現場嗨翻！（圖／活動小組提供）

▲《呼叫音樂節》票選你最想見的歌手，讓ETtoday送你去現場嗨翻！（圖／活動小組提供）

《呼叫音樂節》票選你最想見的歌手

登入/加入會員後即可參與投票，票選你在呼叫音樂節中最想見到的歌手，票選完成即有抽獎資格。每人每天最少可投10票，天天投票、投越多抽獎的機會越多！

■活動時間：
即日起－2025/10/22 23:59截止

■活動辦法：

▲每日免費票券投票流程。（圖／活動小組提供）

▲每日免費票券投票流程。（圖／活動小組提供）
1. 開啟新聞雲APP，註冊/登入會員
2. 點擊APP下方選單的【活動】
2.進入票選頁面，投票給你《在呼叫音樂節中最想見到的歌手》→完成投票即獲得抽獎資格
A. 免費票：每人每日可獲得10張免費票，無法隔日累積使用
B. 東森幣票：想擁有更多票數、多多為喜愛的歌手應援投票嗎？除了免費票外，還可以使用「東森幣」額外增加投票券！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！
※ 小訣竅提醒您：綁定東森購物帳號，每天使用ETtoday新聞雲App看新聞、完成app每日任務（詳會員中心） 都可以獲得東森幣；再用東森幣換取投票券，就可以多多投票啦！

▲加碼兌票！東森幣兌票流程。（圖／活動小組提供）

▲加碼兌票！東森幣兌票流程。（圖／活動小組提供）

▲快來幫最想見的歌手衝票！（圖／活動小組提供）

▲快來幫最想見的歌手衝票！（圖／活動小組提供）

■活動獎項：
呼叫音樂節 單日門票2張/組（每張價值＄2380元）
11/1-11/2擇一日進場 20組

※為避免錯失得獎通知，請記得至會員中心，確認您會員資料內填寫的手機號碼及mail是否正確。
※「呼叫音樂節」活動入場規範、表演藝人名單、注意事項，以及活動內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱「呼叫音樂節」活動官方公告，「呼叫音樂節」主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，相關規定以活動官網及現場公告為主；「ETtoday新聞雲」僅協助活動贈票。

■得獎公布：
將於 2025/10/27公布於 APP 活動頁面，並同步以簡訊、email通知得獎者後續兌獎事宜。（請確認會員登入資料的手機號碼、email正確及有效。得獎者請務必於主辦單位發出得獎通知的指定期間及指定方式完成兌領等作業，逾期未領或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。）


【呼叫音樂節2025 The Calling】

活動日期｜2025/11/1 (六) - 2025/11/2 (日)
活動時間｜12:00 - 22:00
活動地點｜新北市大都會公園
演出陣容｜田馥甄、陳綺貞、魏如萱、告五人、麋先生、老王樂隊、甜約翰、HUSH、Tizzy Bac、康士坦的變化球、Hello Nico、JADE、黃玠瑋、hue、庸俗救星、Andr、Who Cares 胡凱兒、百合花、芒果醬、P!SCO…等超過40組歌手、樂團火熱登場！

