杜汶澤模仿「吳慷仁喝豆汁」讚他是好演員：舌頭很會舔

記者許逸群／台北報導

《零日攻擊》演員杜汶澤今（26日）出席茶敘，在劇中飾演反派的他坦言，導演一度跟他討論這個角色太壞，他說不用想太多，「有些人本身就很壞，可能導演沒有遇過很壞的人，但我有。」訪談過程中，聊到去大陸發展的吳慷仁，他忍不住虧：「他舌頭的功能一定很厲害，像是『捲舌』或『舔』這種。」

▲杜汶澤出席《零日攻擊》媒體茶敘。（圖／牽猴子提供）

杜汶澤在劇中精湛演出，該作品也有望問鼎明年金鐘獎，但他坦言較享受拍攝過程。被問到是否會像吳慷仁一樣拒絕報名金鐘獎？他則話鋒一轉，提到有看到吳慷仁在小紅書的影片，「吳慷仁真的是很好的演員，口音好厲害。」還模仿吳慷仁一整段吃豆汁的影片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜汶澤在《零日攻擊》中飾演的強哥，從首集起陸續現身6集，第9集是他的重頭戲。談及角色，他坦言終於演到大咖壞人，「我一直很希望做反派，但往往被安排做小混混，現在已經50多歲，應該挑戰一些層次比較高，影響力比較大的壞人角色。」

劇中，杜汶澤趁莊凱勛服刑時，上了對方老婆（禤思敏飾演）。禤思敏透露：「那場戲不算完全的侵犯，編導設定我跟杜汶澤已經發生過關係，那場戲強哥突然想欺負我，我半推半就順從了他。有事先排練過，拍攝非常順利，比較難的是，導演希望我可以一邊放文件進碎紙機，一邊被侵犯，我身體和手要協調得好。」