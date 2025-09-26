《鬼滅之刃》角逐奧斯卡！全球票房823億…陸網求引進：可以看億遍

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》現正在全世界巡迴上映，截至至9月22日為止，日本票房累計341億8647萬400日圓，位居影史第2名，而北美票房傳出連續兩周票房冠軍的捷報，全球總票房達823億5948萬810日圓，創下日本電影在全球上映的歷代票房第一的紀錄。同時該片將有機會角逐美國奧斯卡！

▲《鬼滅之刃》角逐奧斯卡。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃無限城》在北美連續兩周稱霸票房冠軍，總票房突破1.04億美元（約台幣31億元），創下史上罕見的日本動畫在北美票房的新紀錄，更被當地媒體視為票房黑馬，更以此見證過去視為御宅族的小眾文化，如今已經成為撼動全球票房的新勢力。該片由索尼影業旗下公司Crunchyroll負責發行，Crunchyroll執行長Rahul Purini近日接受《The Hollywood Reporter》專訪，談及預估北美票房能衝多高，表示雖然還沒有發表總票房預測，但是抱著很高的期望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鬼滅之刃無限城》第一章北美連續兩周票房第一，票房突破1.04億美元。（圖／翻攝自X）

Rahul Purini強調，自己已經說了3、4年「動畫粉絲不是小眾」，是主流且強大的族群，《鬼滅之刃無限城》的成功，象徵著多年累積趨勢的集大成。由於《無限城篇》是今年北美票房最高的電影，未來是否角逐奧斯卡也備受關注，對此他回答：「我們認為這部電影非常驚人，不論是動畫、故事，還是整體品質。所以，是的，粉絲們絕對值得讓這部電影被納入獎項考量。我們會盡力確保它能獲得足夠的支持，讓它在所有可能符合資格的獎項中得到應有的重視。」外界解讀此回應是準備要讓電影角逐奧斯卡。

▲《鬼滅之刃無限城》北美發行公司Crunchyroll回應角逐奧斯卡話題。（圖／翻攝自X）

同時日媒曾期待《鬼滅之刃無限城篇》第一章全球總票房上看千億日圓，電影至今尚未在中國大陸上映，如果敲定上映對全球票房將是一大助益。陸網一直謠傳《無限城篇》已經有公司引進，但至今仍沒有更明確的消息，網友至今仍期盼上映，紛紛留言敲碗「什麼時候能引進啊！好想看」、「許願引進消息是真的，還能再刷億遍」、「在大陸上映觀看人數估計可以破億」、「要是真的能引進就好了我願意補票」。