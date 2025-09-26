為10月大的兒子不再生了！42歲李佳穎揭真實心聲「怕死掉」

記者許逸群／台北報導

女星李佳穎與小9歲老公阿力婚後育有10個月大的兒子又又，她今（26日）出席育兒品牌活動，分享不打算再生二胎的原因：「我不想把愛分散，也算過時間，真的生出來我已經44歲了。現在保持健康對又又最重要，我不希望有任何意外。」

▲李佳穎出席育兒品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

李佳穎直言：「看太多在產台上的意外，怕死掉，我又是高齡生產，萬一我真的發生百分之零點幾的意外，那我的又又怎麼辦？」她坦言，當媽後看待生活更謹慎，以前拍戲吊鋼絲都沒關係，現在連過馬路都很小心，並透露雖然仍渴望重回戲劇圈，但現階段重心放在家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「以前演媽媽角色是靠想像，現在已能理解轉身找不到孩子，都能哭出來的感受。」李佳穎笑說平常與孩子形影不離，這次出來工作格外放鬆，「終於體會出門就是一種放鬆，甚至回家前還會在社區滑手機十分鐘才回家。」她也透露，長輩提醒別太認真，孩子壓力也會少點，才一口答應出席。

她坦言這段時間對母愛感受特別強烈，「我的愛有點變態，現在比較是我黏回來。」她分享兒子個性很好，吃好、睡好、動得多，目前沒有出現崩潰狀況，「接個睫毛我都手刀衝回家，跟他相處每一分每一秒都很開心。」又又已會喊「爸爸、媽媽」，而且是先喊「媽媽」，讓她又驚又喜，「因為很想要我抱，有需求就開口叫媽媽。」

她笑說，現在生活九成重心都放在照顧小孩，雖然家庭與工作還未完全平衡，但她已經學會把握每一天，「即便又又哭鬧，我也很有耐心、很有愛地看待。」她希望十年後能與兒子一起打高爾夫球，但想到孩子終究會長大獨立，「現在只想更珍惜當下的陪伴。」年底她也計劃帶兒子去東京旅遊。

▲李佳穎在活動上分享了許多育兒心得。（圖／記者林敬旻攝）