《屍速列車》導演新作擊敗《鬼滅》　任成宰演技反轉私下被讚可愛

記者吳睿慈／綜合報導

《屍速列車》導演延尚昊最新力作《醜得要命》在台上映，本片開播就造成轟動，在韓國擊敗日本動畫大片《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》，以25萬4828名觀影人次、台幣5700萬的亮眼成績登上韓國票房冠軍。其中，演員任成宰在Disney+律師劇《瑞草洞》飾演面惡心善的暖心律師，但本片有著反轉面貌，成為一名掩藏自己奸惡算計的成衣工廠社長，讓觀眾看得牙癢癢。

▲任成宰在片中飾演狡猾工廠社長。（圖／壹壹喜喜提供）

任成宰在《醜得要命》裡面，他的眼神和調侃的語氣或看似和善親切的大叔卻暗藏禍心，這些足以讓觀眾感受到複雜層次的演技，他自己因為喜歡演戲，雖然自認為自己長相平凡，但是每天在努力運動後讀劇本、和經紀公司同事討論作品，讓他以「每年都有作品和觀眾見面」的心情來堆疊自己在韓劇中的存在感。這種「平凡」卻帶刺的角色設定，不只讓人覺得真實，更讓人心裡發涼。

▲▼任成宰私下有反轉魅力。（圖／壹壹喜喜提供）



任成宰常說自己的臉「既不是帥哥也不是醜男，就是很普通」，正因如此，他認為能把「平凡」發揮成最大的武器就是：「觀眾會覺得角色就像生活裡可能遇見的人，真實到難以分辨。」

不過，私下的他其實很可愛，連導演都認證，任成宰說：「應該是比起外貌，更像是我的想法方式裡透露出可愛吧。最近我第一次買了帶有小領子的睡衣，穿上後覺得很可愛，我其實挺喜歡自己的。」