拿Energy購物袋「換到愛馬仕包」！阿弟老婆還原過程：沒想到她居然答應

Mei（邱馨葦）是Energy成員阿弟（蕭景鴻）的老婆，她最近在社群分享入手人生第一個愛馬仕包的經過，她直言這份緣分要感謝美國的好朋友，「我就看她背了這個包包，然後我就跟她說，欸，那個，我都沒有愛馬仕的包包。她就說真的嗎？我說妳可以讓我擁有第一顆嗎？」

接著，朋友當時看到Mei背著Energy的購物包，便笑讚很可愛也很想擁有，她靈機一動就提議：「那很好啊，那我們就以包換包！」她解釋，其實朋友是用賤價賣給她，因為是她的第一個愛馬仕包，加上情誼才成就了這份交換。

談到交易細節，Mei表示除了有補貼錢，「還有就是我又趕快加碼買了兩張Energy演唱會的票，再加上Energy親筆簽名的專輯，才如願換到這個包包。」

對此，Mei充滿感激地說，「非常謝謝妳割愛，讓我擁有人生第一個愛馬仕包包。」對她而言，這不僅是一個珍貴的時尚收藏，更是與好朋友之間特別的回憶。

為了不讓外界誤會她「唬爛騙包包跟佔便宜」，Mei還在Threads解釋，與該朋友認識多年，「剛好那天我背歌迷送的卡通版購物袋，她覺得很可愛她想要我就開玩笑說用包包換包包，我也沒想到她就居然答應了。」她很感激對方願意割愛，「當然除了購物包（外加5位哥哥的簽名），送她簽名專輯，兩張演唱會的票當然還有補貼錢給她。」