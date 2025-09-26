蕾哈娜升格三寶媽！　親曬粉紅嬰兒照…超Q名性別出生日全公開

▲蕾哈娜在社群平台首度公開與第三胎女兒「Rocki Irish Mayers」的合照，嬰兒身穿粉紅色服飾，畫面溫馨感人。（圖／達志／美聯社、翻攝自蕾哈娜IG）

國際流行天后蕾哈娜（Rihanna）正式迎來第三胎，並於美國時間9月13日產下與男友A$AP Rocky的女兒。她近日首次在社群媒體公開與新生兒合照，分享喜悅之餘，也同步揭曉寶寶性別、姓名與出生日期，短短5小時即吸引超過633萬網友按讚祝賀。

▲蕾哈娜與A$AP Rocky育有三名孩子，分別為RZA、Riot與Rocki，皆以「R」為開頭命名，形成獨特家族風格。（圖／達志／美聯社）

這名小女嬰被命名為「Rocki Irish Mayers」，延續兩位哥哥的「R」字開頭命名傳統。蕾哈娜與A$AP Rocky此前已育有兩個兒子，分別是3歲的RZA與2歲的Riot，第三胎終於盼得女兒，讓外界與粉絲都相當振奮。巧合的是，就在蕾哈娜正式公開消息前，A$AP Rocky日前接受雜誌專訪時曾透露，自己非常期待這胎是個女孩，如今也如願以償。

▲使懷孕期間，蕾哈娜依然多次公開亮相，時尚造型與孕肚同框展現自信風格。（圖／達志／美聯社）

蕾哈娜懷孕期間仍持續出席各大公開場合，挺著孕肚出現在時尚活動與工作現場，氣場不減。先前參加《藍色小精靈大電影》（Smurfs）首映時，面對媒體詢問胎兒性別，她仍保持一貫神秘風格，只表示：「希望大家等著看，我自己當然很想要一個女兒。」

而在這次公開的嬰兒照中，小女嬰身穿粉紅色服飾，與母親親密互動，畫面溫馨。名字「Rocki Irish Mayers」不僅延續家族命名傳統，也引發外界對其命名意涵的熱烈討論。

▲A$AP Rocky近日受訪時曾透露希望迎來女兒，如今如願當上「女兒奴」。（圖／達志／美聯社）

另外，外界也熱議兩人是否已悄悄成婚。A$AP Rocky日前接受《ELLE》雜誌專訪，被問及是否期待成為「丈夫」時，他語帶玄機地回應：「你怎麼知道我還沒當丈夫？」並表示尚未打算對此做出確認。這段話引發網友揣測兩人是否已秘密結婚，但至今尚未有官方證實。

回顧蕾哈娜每一胎的公開方式，都別出心裁且極具話題性。第一胎透過與A$AP Rocky的街拍照曝光，第二胎則是在超級盃中場秀以孕肚現身演出，而第三胎則於今年初的Met Gala慈善晚宴亮相，每次皆掀起熱議。

蕾哈娜過去曾笑說，原本以為會先結婚再生小孩，但也認為人生不必遵循固定公式，「這並不會妨礙我當一位好母親」。目前，她與A$AP Rocky雖未對婚事鬆口，但兩人育兒之路似乎合作無間。隨著「小公主」的誕生，這個以「R」開頭命名的家庭，迎來嶄新篇章。

▲即使懷孕期間，蕾哈娜依然多次公開亮相，時尚造型與孕肚同框展現自信風格。（圖／達志／美聯社）

