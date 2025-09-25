周湯豪認了「送香水給她示愛」想告白！　心動關鍵要素曝光

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪今（25日）出席香氛品牌活動，身為香水控的他，喜歡帶甜味感的香水，高中時還送過曖昧對象香水，「我塞了一瓶香水給她，但我可能太害羞沒有告白，所以她感覺我很奇怪。」但卻不敢送香水給媽媽比莉，「如果有的話她應該不會滿意，因為香水很個人，她是那麼有個性跟有風格的人。」

▲周湯豪是香氛控。（圖／CREED提供）

周湯豪也說，會注意女生身上噴的香氛，「我覺得要是舒服、符合她這個人的整個氣質，我覺得這個很重要。香水就是會給人家一種有氣質的感覺，就要看她噴什麼味道，只要是適合的我覺得就會是好的。」

周湯豪的進來將推出新專輯《LOVE RAGE HOPE》，日前終於錄製完成，本來明天要正式上線，為了讓歌迷聽到最完美及最佳的音樂品質，上線日延後至10月3日，他笑說：「我剛把母帶交了，所以請大家再等等，因為我比較刁一點點。」

▲周湯豪將推出新專輯《LOVE RAGE HOPE》。（圖／CREED提供）

新歌改走搖滾曲風，甚至還有嘶吼唱腔，為此他還特別去找老師上課苦練，有一次他在工作室練唱，門外有外送員，「我很好奇說我門口的那個人會不會覺得裡面怎麼了。」好在上週舉辦新歌演唱會，觀眾反應也很熱烈，妙喻像是開了一家麻辣鍋店，願意來的粉絲來就是想吃辣的，「我也講的很明白，我這張專輯就是會做金屬、做搖滾，我想大家來的時候應該有嚇到，因為大家沒有聽過歌就來了，所以我也很感謝這些歌迷。」