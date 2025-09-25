女造型師「險遭設局帶走」　揭演藝圈黑暗面：我一直都知道是誰

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡的事件引發各界關注，雖然當地警方已經通報為飲酒意外，但仍被網友質疑事有蹊蹺。而造型師濱小步也連日關注事件發展，25日更自爆過往曾差點被設局的恐怖經歷，並表示：「我一直都知道當時是誰，只是我一直沒說而已。」

▲于朦朧在11日墜樓身亡。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

濱小步表示，自己在20多歲時，曾差點簽約某經紀公司，但在經紀人半夜來電要求「出來見央視高層」時，她便機警地以「身體很不舒服」為由推託，隔天更藉「要去倫敦唸書」的名義成功脫身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

濱小步也透露，類似的經歷不只一次。她提到，另一次有個電視台準備找她簽約，簽約的幾天前，她被要求前往某地下室夜店見高層，「一到地下室包廂整個桌面都是毒品！顆粒的、針頭的，滿滿的都是。我又不是白癡，簽下去還得了。」於是她再次以「出國唸書」為由拒絕，最終決定轉戰幕後，投入造型工作。

▲濱小步在年輕時曾想出道，但在發現演藝圈「潛規則」後便轉戰幕後。（圖／翻攝自Facebook／Celine Chen）

濱小步表示，因為過去拍過寫真，轉型相當不易，而她為了專心做造型工作，很努力存錢才做了正顎手術，一切都只是為了不讓戽斗特徵被認出。

濱小步更提到，自己有一次差點被設局，「所謂見好幾次富二代的局，只喝了一杯就快不行，還聽到旁邊很熟的男生跟另一個男生說『你可以帶她回去了』。」當下她用盡意志力衝進廁所反鎖，之後便陷入昏迷，直到被猛敲門才驚醒，立刻搭計程車逃離現場。

對於這段回憶，濱小步直言至今仍心有餘悸，「真的很奇怪耶！年輕又帥的富二代有需要用這種方式嗎？」她坦承壓抑多年，如今說出來感到放鬆了許多。濱小步也說：「我一直都知道當時是誰，只是我一直沒說而已。心裡有鬼的好自為之，希望你們好好重新做人，多做點善事以免下地獄。」

【濱小步全文】

只能說20多歲的我 就有嗅到這股變態氣息了

當時差點簽約給一家漢x經紀公司

（説簽約才能主持旅遊節目）

簽約的前幾晚

經紀人晚上12點多打給我說：

待會央視高層會來 你出來一下

我又不是白癡

靈機反應說：身體很不舒服（生理期）

隔天我就假借出國唸書名義

跟經紀人說：我要去倫敦唸書了

爸媽不讓我簽約

（事實上那年我的確申請到倫敦藝術大學 但沒錢去唸）

同樣的出國留學藉口推掉簽約還有一次

當時某電視台也是要簽我

簽約前幾晚也是要我到x宴（B1地下室夜店）

說要先見電視台高層

一輩子也忘不了

一到地下室包廂整個桌面都是毒品！

顆粒的 針頭的 滿滿的都是

我又不是白癡，簽下去還得了

隔天也是用出國唸書理由婉拒簽約

之後就轉到幕後主播台做造型了

因為年輕時曾拍過寫真

轉型真的很不容易

想專心做造型工作不想被認出來

所以做造型工作好幾年努力存到錢

才能去做正顎手術（不要被認出來 因為厚道太明顯）

還有經紀人笑我說：你不睡拍寫真幹嘛

那是因為你不夠窮才能這樣

只能說：我頭腦一直很清醒

也從來沒有被灌醉到不省人事

（只有吐到翻就慢慢清醒了）

所以才知道有一次在

所謂見好幾次富二代的局

只喝了一杯就快不行

還聽到旁邊很熟的男生跟另一個男生說

：你可以帶她回去了

當時我用盡意志力

下意識直接衝到Room18廁所反鎖

下一秒就昏迷沒意識了

不知道過了多久才聽到外面猛敲門

這才醒了過來 直接衝到樓上搭計程車回家

真的很奇怪耶！

年輕又帥的富二代有需要用這種方式嗎？

此時此刻說出來真的感到放鬆了許多

因為壓抑直到現在還非常不爽

#我一直都知道當時是誰

#只是我一直沒說而已

#心裡有鬼的好自為之

#希望你們好好重新做人

#多做點善事以免下地獄