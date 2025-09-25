韓職啦啦隊女神遭酒駕撞！　「脖子劇痛送醫」報平安曝傷勢

記者王靖淳／綜合報導

韓職人氣啦啦隊成員金娜妍最近在Threads發文透露自己出車禍，貼文一出，立刻湧入大批粉絲留言關心。為此，她昨（24）日再度發聲報平安，除了提到肇事車輛是酒駕之外，同時也在文中曝光自己的傷勢情況。

▲金娜妍。（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

金娜妍向所有關心她的粉絲，報告車禍後續的處理進度，並在文中拋出了一顆震撼彈，她寫下：「大家都很擔心我，對方車輛竟然是酒駕。」談到目前的身體狀況，金娜妍表示她有去醫院檢查，所幸在經過診斷後，沒有大問題。不過她也透露，由於追撞的衝擊力道不小，導致她的脖子很痛，醫師也提醒她之後要持續治療，才能夠完全康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金娜妍曝車禍後續。（圖／翻攝自Threads／naaa_.y）

值得一提的是，金娜妍坦言自己目前得要承受車禍所帶來的皮肉傷，還得同時與重感冒的病毒進行對抗。她在文中崩潰地表示：「只是現在還要同時忍受感冒發燒，真的很難受」，她更透露自己還沒退燒，並喊話粉絲們：「我已經去過醫院了，所以大家不用太擔心。明天我會看狀況，如果可以的話就會開直播。昨天跟今天沒能和大家見面，真的很抱歉。」