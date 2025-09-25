馬國畢同框澎恰恰！「會負負得正嗎」互勉永不放棄…暴瘦引網憂心

記者陳芊秀／綜合報導

藝人馬國弼（原名馬國畢）25日曬出合照，罕見同框主持人澎恰恰，兩人近年各自因為欠下巨債，努力拚工作要還清債務。他曬照發文：「我們會負負得正嗎？」網友湧入留言打氣。

▲馬國畢同框澎恰恰。（圖／翻攝自臉書）

馬國弼與澎恰恰曾因債務問題陷入人生低谷，但仍努力拚工作，發文道：「我們會負負得正嗎？」一語雙關道盡兩人皆曾「負」債累累的過往。他文末寫下「一起加油，永不放棄」。而照片中，兩人並肩而坐，他身穿藍白條紋Polo衫與卡其色短褲，對著鏡頭露出燦爛笑容並比出雙讚，顯得精神飽滿、充滿正能量。一旁的澎恰恰則身穿粉色Polo衫搭配黑色長褲，親切地將手搭在馬國畢肩上，臉上帶著溫和沉穩的微笑。

回顧兩人的奮鬥史，馬國弼2013年因簽賭欠下5000萬債務，近年來他身兼多職、努力工作，最近從「馬國畢」改名「馬國弼」，接演八點檔《好運來》，繼續拚工作；而澎恰恰則因積欠2.4億鉅款，自去年（2024）起轉往大陸直播帶貨，力求還款。

網友發現馬國弼消瘦許多，留言關心「畢哥，瘦好多喔…保重，加油喔…」、「畢哥你的鬍子不見了」。眾人輪番留言鼓勵馬國弼與澎恰恰，「債務很快還完了」、「一起加油啦」、「會越來越好的」、「最壞的情況已過去了，只有越來越好了」、「能夠勇敢積極正面面對的人不多，真心佩服，加油」。