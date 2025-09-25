夏和熙揪30藝人「整車物資直送花蓮」　丫頭親搬運：更重要的是行動

記者張筱涵／綜合報導

強烈颱風「樺加沙」外圍環流帶來豪雨，造成花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖垮橋梁並灌入光復鄉，災情慘重，截至25日已釀成15人死亡、31人失聯。演藝圈也迅速展現愛心行動，夏和熙親自號召30幾位好友們捐贈物資，並親自安排車輛可直送到花蓮。

▲花蓮光復鄉災後第三天，居民忙於清理家園。（圖／攝影中心攝）



藝人夏和熙25日透過社群發布影片，分享滿滿物資與貨車出發直送花蓮的畫面。他表示：「我一個人的力量有限，但我有一群超級強大的朋友，一通電話一封訊息，塞滿一台貨車的救災物資，謝謝大家一起幫忙。」夏和熙也特別感謝友人艾波、Vic在一天內幫忙喬到司機與貨車，以及經紀公司整合資源，讓愛心能即時送達災區。

他公開的捐助名單橫跨演藝、餐飲與公關圈，包括安心亞、郭雪芙、郭雪蓉、禾浩辰、邱宇辰、邱勝翊（王子）、胡宇威、謝佳見、陳庭妮、孫沁岳、蕭景鴻（阿弟）、藍鈞天等數十位藝人好友，還有多間公司與品牌共同響應。夏和熙感性直言：「雖然大家不想被公開，但我真的很想感謝這些給力的朋友們。」

▲夏和熙號召30幾歲好友一同捐物資，並安排車輛直送花蓮。（圖／翻攝自FACEBOOK／夏和熙）



同樣參與物資搬運的丫頭（詹子晴）也在社群寫下：「除了祈禱與祝福，更重要的是行動。感謝熙熙超強的號召力，一次集結三十幾位友人支持，把物資送到花蓮。希望能為災區朋友帶來一點點溫暖與支持。」她並呼籲更多人加入捐助行列，強調「無論是一份物資、一筆捐款，或是一句關心的話，都能成為照亮他人心中的光」。

▲丫頭參與善行，親搬運成箱的物資。（圖／翻攝自FACEBOOK／詹子晴丫頭小闆娘）

