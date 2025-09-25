日粉「偽造證件」來台看中島健人！　星達拓娛樂嚴發聲明：無法容忍

記者張筱涵／綜合報導

日本超人氣偶像中島健人本月14日在新北Zepp New Taipei舉辦首場海外專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，吸引大批粉絲到場支持。他更在13日登上台北大巨蛋，擔任樂天桃猿球團賽後表演嘉賓，氣氛熱烈。

▲中島健人台灣演唱會吸引許多人朝聖。（圖／記者林敬旻攝）



聲明嚴正指出，偽造公文書是各國法律均明令處罰的重大犯罪，本案已依台灣法律追究刑責，並在當地媒體引起廣泛關注。公告強調：「此類違法行為不僅會讓藝人及全體粉絲深感失望，更會對行為人本人造成無法挽回的影響；若發生在海外，不僅可能妨礙日後海外公演，甚至恐引發國際間的信譽問題，絕對無法容忍。」

這場演唱會是中島健人首度舉辦的海外專場，13 日他還特別登上台北大巨蛋，擔任樂天桃猿賽後表演嘉賓，吸引大批粉絲到場應援。根據了解，涉事的 28 歲日本女性粉絲在場內曾有推擠與換票行為，隨後被查出持有偽造證件，才引發此次事件。

星達拓娛樂最後呼籲粉絲：購買門票與入場務必透過正規管道，進場時攜帶合法身分證件，切勿偽造；並提醒務必遵守主辦單位規範，才能在安全、安心的環境下享受演出。