我來支持老婆！玄彬、孫藝真罕見合體閃炸　慶功宴甜蜜互動全被拍

記者吳睿慈／台北報導

南韓「國民女神」孫藝真自2022年嫁給玄彬後，夫妻倆誕下一子，她則是經歷3年多空白期，直到最近終於回歸大銀幕，攜手影帝李炳憲主演電影《徵人啟弒》，老公玄彬為支持她的作品，現身首映會，夫妻倆還穿情侶裝出席慶功宴，閃到眾人戴墨鏡。

▲▼孫藝真最新電影試映會吸引許多明星好友到場支持。（圖／龍祥電影提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

名導朴贊郁執導的最新作品《徵人啟弒》在韓上映話題持續沸騰，電影日前於首爾舉辦明星試映會，堪稱半個韓國演藝圈大聚會，現場星光熠熠，包括李炳憲、李珉廷夫妻、玄彬與孫藝真夫妻、李英愛、宋康昊、李洙赫、金高銀、柳演錫、朱智勳、李浚赫、任時完，以及歌手Rain、安昭熙、JYP朴軫永、防彈少年團V與RM等重量級明星皆到場支持，現場媒體爭相捕捉這場罕見的巨星盛會。

▲▼玄彬愛相隨跟著老婆孫藝真去慶功宴。（圖／翻攝自龍祥電影IG）



試映會現場最受注目的莫過於孫藝真的老公玄彬到場力挺，電影是妻子孫藝真睽違7年重返大銀幕，他親身出馬助威，展現出這對韓國演藝圈模範夫妻的好感情。不僅如此，玄彬愛相隨陪著老婆參加慶功宴，高顏值夫妻久違的同框畫面，兩人更很有默契地穿上情侶裝，雖是簡單又樸素的白色上衣，但明星光環遮不住，在網路掀起高度討論，網友紛紛大讚畫面真的太美好。

▲孫藝真睽違7年回歸大銀幕。（圖／龍祥電影提供）



《徵人啟弒》在韓未演先轟動，創下2025年韓國電影最高預售紀錄，最終在上映前一天累積突破40萬張，以壓倒性預售率穩居第一。電影不僅在韓掀起熱潮，也在國際影壇嶄露頭角，先是入選威尼斯影展正式競賽片，又於多倫多影展勇奪大獎，並獲得國際媒體影評一致讚譽，穩坐2025年最受矚目的韓國電影寶座，同時被韓國電影振興委員會選為角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的代表作品。10月9日全台戲院上映。