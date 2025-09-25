「太妍御用伴奏」Jukjae要結婚了！未婚妻是女團親姊　絕世美貌曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓創作歌手Jukjae於2014年以專輯《一句話》正式出道，擁有出眾吉他實力，作詞、作曲、編曲都難不倒他，更是大咖歌手IU、太妍、Sam Kim、鄭恩地、AKMU等人的職業伴奏樂手。他出道11年，15日傳來喜訊，即將與「KARA齡智」親姊許宋英結婚，兩人預計在10月3日舉辦婚禮。

▲Jukjae即將結婚，未婚妻是KARA齡智親姊。（圖／翻攝自Jukjae、許宋英IG）



Jukjae於25日被爆即將晉升為人夫，未婚妻就是「KARA齡智」親姊許宋英，兩人交往許久最終修成正果，近日如火如荼地準備婚宴中，預計10月3日舉辦婚禮，並邀請兩家父母、親戚、好友等人到場祝賀，儀式將以非公開方式進行。

許宋英（音譯）2016年作為JJCTV的主播亮相，後來轉戰教育節目，以主持人身份繼續活動，之後妹妹齡智出道，她也曾為妹妹助一臂之力，姊妹出演綜藝節目，展現深厚情意。

▲許宋英與許齡智姊妹情深。（圖／翻攝自許宋英IG）



事實上，Jukjae早在7月對外交代喜訊，「遇到一位約定終身的人，她理解我、珍愛我，我們相約度過餘生。」希望粉絲給予祝賀，他也承諾會用更好的音樂報答歌迷。