一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流，滾滾泥水沖毀馬太鞍溪橋，重創萬榮、鳳林及光復鄉等下游地區，更因此造成17人喪生、另有17人失蹤，還有32人受傷的慘劇，令全台民眾都相當不捨，紛紛慷慨解囊捐助物資。

▲▼五月天、劉若英紛紛慷慨解囊救助花蓮。（圖／相信音樂提供）

天團五月天及所屬相信音樂向來熱心公益，過去就常常捐款幫助許多地方災難重建，這次他們也捐出500萬元，同時劉若英也另外捐出100萬，協助救災和災後重建工作，盼能為受災地區盡一份心力。

王心凌也發文表示：「為所有在樺加沙颱風中受影響的朋友們祈福，這二天看到的畫面，真的讓人心疼，我的心和大家在一起。希望透過一點點力量，在音樂之外，陪大家一起面對。」據了解，王心凌也捐出100萬賑災。

此外，行政院為整合政府及民間資源，協助受災民眾重建生活，已指示衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款行動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自25日起接受外界捐款，提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募期間為期一個月。