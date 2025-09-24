《中文怪物》柯羅爆「騷擾女性」再拍片道歉　被抓包開營利火速回應

記者蔡宜芳／綜合報導

烏克蘭裔YouTuber柯羅近來參加由「酷的夢」所打造的節目《中文怪物》，卻也因此爆出對女生傳騷擾私訊、偷拍女生等爭議。柯羅在昨（23）日發文道歉後，24日又上傳影片再道歉，然而他的影片也引發不少討論。

▲柯羅近來參加由酷打造的節目《中文怪物》。（圖／翻攝自Instagram／iamkeluo）

柯羅在影片中，再次為近日爆出的爭議道歉，表示自己真的不是有意騷擾，只是想認識朋友，「然後這個對話你們看得到，我真的不尊重台灣的女生，還是我一般來說，對台灣人做什麼不好的，我當然說抱歉，我真的沒有有意傷害任何人。」

不過，柯羅也提到，部分網友已經上升到人身攻擊，甚至波及到他的家人，「我真的對不起，不過這個不給你們權利攻擊我跟我的家人，你們完全沒有這個權利，所以我真的請你們停做這個。」

▲▼柯羅拍片回應近日的風波。（圖／翻攝自YouTube／又來了 柯羅 I am Ke Luo）

柯羅表示：「如果真的那麼多台灣人想要我離開，如果你們真的覺得我對台灣的人們不安全，還是危險的人，沒問題，那我就是當然離開，我不會打擾你們。」但希望大家是以溫和的方式溝通。

柯羅的影片上傳後，有網友抓包他開營利，對此，柯羅在重新更改設定後回覆說：「謝謝你的提醒，抱歉我在上傳影片時沒有考慮周全這部分。我已經關閉了營利功能，現在沒有廣告了，感謝大家的理解。」

▲柯羅回應道歉影片開營利。（圖／翻攝自Threads／iamkeluo）