幫王柏傑慶生配大悲咒！楊銘威露面揭原因認「不知他分手謝欣穎」

記者黃庠棻／台北報導

藝人王柏傑最近和交往約4年的謝欣穎分手，將於25日迎來36歲生日的他，21日和楊銘威、張孝全等人聚餐慶生，收到好友替他準備的生日蛋糕，圖案是一張長輩圖寫著「人最好的解脫，就是要學會放下，生日快樂」，沒想到楊銘威發文還附上配樂「大悲咒」。對此，楊銘威今（24）日出席新戲探班採訪也談及原因，也分享了好友的近況。

▲王柏傑、楊銘威是演藝圈好友。（圖／翻攝自Facebook／來吧營業中）

楊銘威近期忙著趕拍新作品《新手上路》，在片中飾演一名「郵差鬼」，今（24）日與劉冠廷、楊銘威、爆花（蔡亘晏）一同參與探班採訪，只見他穿著郵差制服，搭配一頭中分長髮現身，逗趣的造型掀起眾人熱議，他笑說「是為了這部戲才留這個髮型的」。

▲黃冠智、劉冠廷、蔡亘晏、楊銘威出席《新手上路》媒體餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

而被問到先前幫好友王柏傑慶生，楊銘威在發出生日蛋糕時配樂「大悲咒」，他表示沒有特別原因，純粹認為蛋糕上的長輩圖「配樂跟蛋糕很搭」，之前自己跟修杰楷去運動的時候也聽大悲咒，他不改幽默性格直呼「很法喜的感覺」。

▲楊銘威幫王柏傑慶生。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

談到好友王柏傑與謝欣穎分手，楊銘威表示自己並沒有關心好友「有沒有放下」，也沒有針對情斷一事給予關心，坦言自己是「看新聞才知道」，直呼「我們男生不會主動關心感情的事」，回憶慶生當天他笑說「他很peace，那天只有酒杯不能放下啦」。

▲楊銘威。（圖／記者湯興漢攝）

