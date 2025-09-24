林欣彤深夜直播崩潰！狂喊「有人想殺我」　經紀人親曝精神狀況

記者張筱涵／綜合報導

香港歌手林欣彤（Mag）近年鮮少公開露面，今（24日）凌晨卻突然在社群平台開啟約30秒的直播。期間她情緒激動、高聲呼救，反覆喊出「有人想殺我」，驚悚畫面立刻引發外界關注。

▲林欣彤。（圖／翻攝自Instagram／maglam_）



港媒《明報》報導，直播畫面中，林欣彤聲嘶力竭、不斷喘氣並激動喊道：「其實他出了意外，只有我們兩個人知道！總之你們把這段影片存起來！如果有什麼事，我死了也沒關係，你們記住誰是兇手！」她更一再強調「他想殺死我」，語氣慌張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面同時拍到一名身穿深色外套、留鬍子的高大男子，獨自坐在房間角落，不時望向林欣彤並示意她冷靜，口中重複：「Calm down！放心啦！」另有一名女子在場，用英文問「What are you doing？」隨後直播便突然中斷。

從畫面判斷，現場環境類似醫院，且周遭人士多為外國人。有網友推測她目前人在英國，原定本週末將參與當地教會舉辦的音樂會。突如其來的直播引來大批網友留言，擔心她的人身安全，紛紛要求「報個平安」。

對此，經紀人出面回應，透露林欣彤目前「情況安全」，她因擔心母親與飼養的狗狗，原本計畫趕在颱風來襲前返港，但最後未能順利登機，情緒一度失控，才會被安排送往當地醫院急診接受治療。他也呼籲粉絲放心，強調林欣彤正在接受妥善照顧，並感謝大家關心。