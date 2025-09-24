韋禮安召喚80年代魂！　變身「韋廉」與人檯模特尬舞

▲韋禮安在新歌MV變身「韋廉」。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

韋禮安新EP《Love Wei Back Vol.1》復古來襲，韋禮安化身三位風格迥異的角色，為〈珍妮佛〉獻聲的是來自香港的動感歌手「韋廉」，為了完美詮釋，韋禮安重啟「舞蹈模式」，踏入舞蹈教室苦練舞步，他笑稱去年因節目錄製意外開啟舞蹈細胞，這次在MV中他帶著兩位俏麗女舞者，大展獨門「WeiRoll韋搖」舞技，復古構圖致敬80年代動感歌手，畫面充滿懷舊魅力。

▲▼韋禮安穿上時髦襯衫、喇叭褲。（圖／索尼音樂提供）



〈珍妮佛〉MV充滿濃濃年代感，韋禮安變身「韋廉」穿上時髦襯衫、喇叭褲，帥氣開著敞篷車尋找心中的珍妮佛。MV中安排兩位人檯模特兒飾演珍妮佛與喬治，據悉導演為此還特別「試鏡」，才找到最登對的「帥哥美女」！韋禮安在現場與人檯玩得不亦樂乎，甚至鼓勵喬治勇敢追愛，場面十分逗趣。

韋禮安坦言，這是他出道以來第一次為自己歌曲進舞蹈教室練舞。雖然之前曾為演唱會及節目排舞，但從未像這次徹底投入。他笑說：「跟老師提到這首歌聽了會想蠕動，沒想到老師真的發展出『WeiRoll韋搖』！」韋禮安成功解鎖唱跳歌手新身份，更期待未來能在各大舞台上，將〈珍妮佛〉的獨特魅力全面釋放。



