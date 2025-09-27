9月27日星座運勢／魔羯座迎重大轉機 雙魚座整修愛巢扛起家計重擔
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：維持日常品質
感情：專心照顧家庭
財運：獲利準備進帳
幸運色：水晶色
貴人：天蠍
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：建立公司制度
感情：歡慶家中喜事
財運：懂得見好就收
幸運色：藕紫色
貴人：獅子
小人：射手
天秤座 ♎
工作：聆聽伴侶想法
感情：家庭豐盛美滿
財運：花費家庭開銷
幸運色：寶藍色
貴人：處女
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：出現重大轉機
感情：謹慎亦步亦趨
財運：理專推薦商品
幸運色：鐵灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：找到理想目標
感情：投入對方懷抱
財運：注意投資風險
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
處女座 ♍
工作：修正文件檔案
感情：散發個人魅力
財運：調整收入支出
幸運色：灰藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：客戶相談甚歡
感情：無法自己作主
財運：抓緊出場時機
幸運色：粉橙色
貴人：雙魚
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：注意主管情緒
感情：保持理性交往
財運：珍惜身邊財產
幸運色：鵝黃色
貴人：雙子
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：尊重老闆意見
感情：整修兩人愛巢
財運：扛起家中經濟
幸運色：青綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：接待簽約客戶
感情：調整相處模式
財運：規劃美夢清單
幸運色：金銅色
貴人：金牛
小人：處女
獅子座 ♌
工作：請教專家意見
感情：進入倒數計時
財運：修正獲利模式
幸運色：木皮色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座 ♐
工作：建立信任基礎
感情：幸福圍繞身旁
財運：靠自己賺獲利
幸運色：米白色
貴人：牡羊
小人：雙子
