蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

香港歌手蘇永康原定於10月6日在大陸溫州舉辦演唱會，卻因過往涉毒的經歷，遭到網友檢舉投訴，演出最終被迫取消。對此，蘇永康23日晚間在社群發聲道歉，「為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！」

▲蘇永康的溫州演唱會因被投訴而取消。（圖／翻攝自微博、蘇永康IG）

蘇永康表示，這些年來自己從未試圖遺忘過去，「我深深明白錯誤的汚點是永不能磨滅的，在過往的二十三年裏我沒有一天忘記過我犯的錯。」也一直以此為警惕，告訴自己要走好人生的每一部，「同時也希望大眾藉著我的錯及後果自省人生不能從來，要謹言慎行！」

蘇永康強調，這些年來，自己在家庭角色上竭盡所能，也積極投身公益，力求透過行動來回饋社會，「這些年在這方面做了些什麼我就不多説了，因為這是我應該做的！」對於未來，他承諾會持續努力，並引用古訓說道：「知錯能改，善莫大焉。」強調自己說這些並不是想抹去過往，「只希望它會在我的努力下漸漸褪色……變色……最後變成一道帶鼓勵性的疤痕。」

▲蘇永康發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／william_gung）

對於蘇永康的道歉，網友紛紛在留言替他加油打氣說「人誰無過？不要理會太多閑言閒語，只要用心做好自己，你值得擁有更好，加油」、「支持你！勇敢面對年輕時的過錯，知錯能改，希望在明天」，而他的妻子馮翠珊也力挺表示：「老公，加油！我和最愛惜你的家人和朋友永遠在你身邊支持你！」

【蘇永康道歉全文】

請讓我衷心地再説一聲對不起！為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！

我深深明白錯誤的汚點是永不能磨滅的，在過往的二十三年裏我沒有一天忘記過我犯的錯，我未曾企圖忘記它，反而常常想起它以提醒自己往後要好好地走好人生的每一步，同時也希望大衆藉著我的錯及後果自省人生不能從來，要謹言慎行！所以在這二十三年來我不斷努力地重塑我的人生，在兒子、丈夫、爸

爸的身份上竭盡所能，我更加明白每個人都必須為社會做貢獻，更何況犯過錯誤的人，所以二十三年來我一直盡我的綿力回饋社會，這些年在這方面做了些什麼我就不多説了，因為這是我應該做的！

在往後的日子我會繼續努力實現先賢口中「知錯能改，善莫大焉」的訓誨！説這些不是為了希祈我的汚點被磨滅，只希望它會在我的努力下漸漸褪色……變色……最後變成一道帶鼓勵性的疤痕。最後，再次對所有人説一聲：

對不起！

蘇永康

2025年9月23日