王品澔爆感情空窗6年！　公開理想型「被1特質吸引」：我會心動

記者孟育民／南投報導

男星王品澔近期行程滿檔，今（23日）回到家鄉南投，現身「2025彩虹織女一原時尚尚服飾設計競賽」決賽入圍作品記者會，更與伊林男女模特兒共同走秀入圍作品，王品澔詮釋的原民風服裝背後小縷空，雙腿膝蓋也有拉鍊開口，許久沒走秀的他直說，「真的好害羞，因為很像是跟大家說來看我這裡，沒安全感。」而感情空窗6年的他，現場也公開自己的理想型！

▲▼王品澔現身「2025彩虹織女一原時尚尚服飾設計競賽」決賽入圍作品記者會 。（圖／伊林娛樂提供）

王品澔這次走秀展身穿原住民服飾，服裝後背挖空，雙腳膝蓋有拉鍊開洞，讓他罕見露出害羞神情。不過他說若為拍戲劇本需要，尺度不設限，之前在《拜六禮拜》演出，他即有為戲裸露上半身演出，被問到最大尺度到哪？他則說：「看劇本需求，我都可以配合。」他表示如果有全裸戲不排斥，下秒又補充說：「快速帶過可以穿膚色內褲嗎？」

▲王品澔久違走秀，坦言有點害羞 。（圖／伊林娛樂提供）

王品澔今年出道滿6年，坦言一直忙著工作，都沒有談戀愛，等同於空窗6年，「學生時期有小戀愛，感情就順其自然啦，也沒有女生追，我不算主動的人。」被問喜歡什麼類型的女生？他說，沒有什麼限制，但個性要合得來，「我是一見鍾情型，會想多注意她，她可能一個反差行為就吸引我，比方酷酷的女生，突然出現可愛的動作，我就會心動。」但即便心動他也不會主動出擊，「我怕會造成人家困擾，可能就是按讚而已。」