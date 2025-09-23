ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳瑋薇順產喜迎二寶！
2025秋冬流行4趨勢！
韓啦啦隊女神出車禍！
胡宇威認：料理跟愛情一樣！戀上「甜點系女孩」　她擺脫社恐變了

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》即將於11月1日播出，最新前導預告搶先公開，延續首季男主角胡宇威飾演的湯瑪士用料理撫慰人心的設定，第二季「煮飯男友」胡宇威不僅將端出更多暖心美食，也要揭開他與「甜點系女孩」李玲葦飾演艾蜜莉之間的浪漫火花。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

胡宇威形容這是一場「食療系戀愛」，靠著一道道精心準備的料理，慢慢撫平過去的傷口、走進彼此心裡，他也分享「料理和愛情一樣，需要用時間去了解自己真正想要什麼。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》將於11月1日在公視+、LINE TV 同步上線。

胡宇威表示，這一季不只角色變得更有層次，拍攝現場與演員們的互動，也讓他不斷思考「料理與愛情之間的關係」，認為「煮飯是一種照顧，也是一種默默說愛的方式。」他也認為料理和愛情其實很相似，料理需要長時間練習才會越來越熟練和美味，愛情也要透過時間洗禮才會找到正確的相處模式，他打趣說「每天都下廚和久久做一次菜肯定很不一樣！」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》前導預告中可見胡宇威飾演的湯瑪士默默準備三餐，而飾演艾蜜莉的李玲葦也出現在同個民宿中，兩人各自端出令人垂涎的料理和甜點，情感進展也讓人十分期待。李玲葦在首季是剛畢業、個性怯懦的社恐女孩，到第二季已是職場歷練三年的小主管，面對感情也從懵懂被動變得勇敢主動。

李玲葦形容艾蜜莉這次的情感線「很新鮮也很真實」，她表示「這角色對我來說很有共鳴，很多女生在剛進社會時也曾是那樣靦腆、怕尷尬，但慢慢找到自己之後，就會變得越來越有勇氣去愛、去追求喜歡的事物。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》由胡宇威、李玲葦主演。（圖／公視+提供）

胡宇威談到此次的感情戲，透露第二季與李玲葦的對手戲多了許多「我們第一季其實基本上沒碰到幾次，戲份也不多，但這一次從一開始就是在談戀愛的狀態下，戲就變得更親密也更多。」他形容與李玲葦的合作「很舒服、也很可愛」，希望兩人能帶給觀眾的是一種自然的甜蜜感「這次的感覺比較多是在心裡面的，你會想對這個人好，是一種從心出發的溫柔。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》將於11月1日在公視+、LINE TV 溫暖上菜，全新一季不只有一人獨享的靜謐時光，更有關於陪伴、告白與成長的多重戀愛篇章，邀請觀眾一起在餐桌上療癒孤單、打開心房。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

