抽！呼叫音樂節雙人門票　粉絲窩送你看田馥甄、陳綺貞、魏如萱

記者劉宜庭／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台 ETtoday粉絲窩 攜手呼叫音樂節2025推出抽獎活動，只要參加「呼叫音樂節2025人氣表演嘉賓票選」，就有機會得到呼叫音樂節2025門票，親臨現場見證金曲歌后田馥甄、陳綺貞、魏如萱、告五人等超多組音樂人的精湛演出！

粉絲窩_呼叫音樂節_改字體

「呼叫音樂節2025人氣表演嘉賓票選」活動辦法

●活動時間：
即日起 - 2025/10/20 23:59

●活動獎品：
呼叫音樂節 The Calling 單日門票2張（擇一日入場），共抽10組。

●活動任務：
1. 下載ETtoday新聞雲App並加入會員
2. 點選位於「焦點」頁面的「粉絲窩」專區，進入「活動」欄位。
3. 使用愛心參與「呼叫音樂節2025人氣表演嘉賓票選」
4.關注FansWorld粉絲窩社群

●中獎公布時間：
2025/10/21

●兌獎須知：
1.得獎者抽出後，將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所登記的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。
2.得獎者可選擇「自取」或「郵寄」
自取：
請依照領獎通知信件說明，於指定時間及地點辦理領取，並攜帶有效身分證明文件以便核對身分。
郵寄：
若您選擇以郵寄方式領取獎品，請收到領獎通知後，回信提供正確完整的郵寄地址與聯絡方式，郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤等情形，主辦單位將不負擔任何責任，相關風險請得獎者自行斟酌並承擔。
●注意事項：
二、贈獎活動獎品請勿作為任何商業利益用途使用。
※票券為「單日入場門票」入場票券，可依票券上規範的適用日期，自行決定入場日期，須一人一券入場。
※票券視同有價證券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。
※實體票券為無記名票券，請勿將票券任意公開或提供給第三人，以防遭人冒領入場。
※本活動獎品皆為非賣品，中獎人不得要求更換或折換現金。如遇颱風、天災、疫情或其他不可抗力之因素，導致活動必須取消或延期，恕無法辦理退費。
※其他「呼叫音樂節2025 The Calling」活動入場規範、表演藝人名單、注意事項，以及活動內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱「呼叫音樂節2025 The Calling」活動官方公告，「呼叫音樂節2025 The Calling」主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，相關規定以活動官網及現場公告為主；「ETtoday新聞雲」僅協助活動贈票。

【呼叫音樂節2025 The Calling】

活動日期｜2025/11/1 (六）- 2025/11/2 (日)
活動時間｜12:00 - 22:00
活動地點｜新北市大都會公園
演出陣容｜陳綺貞、魏如萱、告五人、老王樂隊、甜約翰、VH、I Mean Us、HUSH、麋先生、蘇珮卿、Tizzy Bac、回聲樂團、柯智棠、康士坦的變化球 KST、Hello Nico、恐龍的皮、黃玠瑋、JADE、南西肯恩、好樂團、hue、庸俗救星、Andr、吳獻、莉莉周她說、Who Cares 胡凱兒、公館青少年、LAWA、田馥甄、A_Root同根生、百合花、楊肅浩、黃宇寒 Han、眠腦 、泥灘地浪人、芒果醬、倒車入庫、固定客、DIZLIKE、P!SCO

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩

pse.is/757bz5

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

