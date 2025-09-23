「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

圖文／鏡週刊

據雙方的友人透露，Lulu和陳漢典在演藝圈中備受長輩照顧，又橫跨戲劇、主持及唱片界，人脈、好友超多，粗估至少要請50桌以上，但詳細賓客名單還在最後確認中。而兩人心中的場地首選則是台北文華東方酒店，至於是否因肚皮有動靜，才會突然宣布喜訊，Lulu則大力澄清說：「對天發誓確定沒有懷孕！」

▲陳漢典（左）、Lulu（右）日前突然在社群平台宣布婚訊。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書／鏡週刊）



螢幕形象搞笑的Lulu，私下其實是文青性格，而陳漢典雖是綜藝笑匠，但個性木訥單純話又少。兩人都有著與外表截然不同的反差，碰在一起反而迸發出化學變化，成為最知心的夥伴。他們因為長時間一起主持節目，一直都很有默契，在後台準備時還常常開直播分享講笑話，從友情慢慢變成愛情，這一年更發現彼此是最適合對方的另一半。

▲過去陳漢典和Lulu拍攝影片，就曾意外透露自己會對她起色心。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵YouTube／鏡週刊）

據友人表示，兩人從交往到結婚都是陳漢典主動，而讓Lulu點頭答應的原因，是陳漢典超寵她，不僅日日溫馨接送，還把Lulu的飲食喜好、生活習慣都記得很清楚，連女生的家人、朋友都很照顧。即將舉行的婚禮，也是全部都配合女生，只要是Lulu想要的他全都答應，因此身邊人都很認可陳漢典，認為Lulu跟他在一起，是最幸福的模樣。

