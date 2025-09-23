幻藍小熊變了！叛逆黑化成「跩妹」...隊長XXIN狠甩渣男巴掌

▲ 幻藍小熊在新歌中化身Y2K風格的「壞女孩」酷妹。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

幻藍小熊以新歌〈BADASS〉顛覆清純形象，化身Y2K風格的「壞女孩」酷妹，她們在MV中大跳「翻白眼」舞，眼神冷冽、吐舌搞怪，態度跩勁十足，然而要完美詮釋「壞女孩」的精髓並不容易，幻藍小熊在錄音時面臨重重挑戰，隊長XXIN回憶首次錄音時，因情緒不到位，唱不到三分鐘就被老師請出錄音室重新調整，直言：「是出道以來最被打擊的一次！」

▲▼ 幻藍小熊為了詮釋「壞女孩」卯足全力。（圖／天空娛樂提供）



為了展現「壞女孩」的態度，成員們徹底拋開偶像包袱，尤其副歌中的「折腰」動作更是難度爆表，采甄透露，這個動作需配合音樂，同時咬唇、眼神看右上角，接著腰部瞬間扭出氣勢，她形容若動作不到位不僅顯得難看，「壞女孩」氣勢更會大減，光是這部分就雕琢了兩週，每日練一小時，這套結合高難度舞步與叛逆表情的舞蹈，被團員們直呼是：「入行以來最難。」

幻藍小熊在新歌MV上架後，特地開直播與粉絲互動，除了分享MV拍攝趣事，也回應了粉絲們對她們赴美宣傳行程遭「原地遣返」的關心，團員透露為了這次到美國MLB開場表演、舉行慈善演唱會及拍攝新歌MV準備兩個多月的時間，甚至計畫與亞利桑那酋長的女兒同框演出，最終雖然因為主辦單位辦理簽證程序問題導致無法入關而感到惋惜，但六位成員仍在鏡頭前給自己打氣。

她們說：「我們相信未來一定會再去的！我們會努力地讓自己茁壯成長，要一起環遊世界去見各地的粉絲，並帶來最好的舞台！」並同時向粉絲們喊話一起期待11/8高流演唱會，「希望你們能開心，我們會繼續磨練自己，11月演唱會見！」

