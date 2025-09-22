「H級辣模」宣布離婚1週火速徵男友　狂列17條件：不要讓我性冷感

記者王靖淳／綜合報導

「H級辣模」辛尤里今年6月曬照證實懷孕，甚至自爆之前已生過一胎，不過卻在13日發文宣布與結婚3個月的老公離婚，引發熱議。事隔一週後，她今（22）日透過臉書發布一篇新男友招募文，並詳細列出17項的擇偶條件。貼文一出，再度掀起網友討論。

▲辛尤里有「H級辣模」封號。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

辛尤里在第1、8、9項條件中，明確地要求另一半「職業不能是愛賭博有不良嗜好的工人農人」、「有存款，不會總是要我幫忙付房租墊錢吃飯」、「有擔當，不會遇到事情就逃避，還把我推到前面當擋風玻璃」。這幾項條件，也與她日前在離婚聲明中，所控訴的前夫「賭債越來越可怕」、「所有開銷都由她一人負擔」等罪狀不謀而合，針對性十足。

▲辛尤里公開徵男友的17項條件。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

除了在財務及人品上有要求，辛尤里對於另一半的日常習慣與性福，也同樣有著絕不妥協的堅持。她在清單中要求對方，「養成每天刷牙洗澡的好習慣」、不能隨地吐痰、講話要看著對方，更開出極為露骨的第15項條件：「不要讓我性冷感」。此外，她也對男方的年齡，有了全新的看法，「我以前只喜歡大叔」，但後來她才發現，有些人活到40歲，也沒比20多歲的成熟，因此現在只要求對方大學以上即可。