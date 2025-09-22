韌帶開刀「停工8個月」復健ing　女星接拍動作片…一下戲就坐輪椅

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

香港電影《搗破法蘭克》是香港第一部網路公開募資的作品，由香港YouTube頻道「拾陸比玖」公司主導募資計畫，由蔡康凝執導，香港新生代演員談善言、林家熙、楊偲泳、岑珈其及金馬最佳男配角袁富華共同演出的破格犯罪電影，台灣將於10月3日上映。

▲《搗破法蘭克》由香港新生代女星談善言主演。（圖／華映娛樂提供）

香港女星談善言是香港影壇受矚目的新生代演員，疫情之後仍是戲約不斷，在《不日成婚》中扮演不停查老公行蹤的恰北北老婆而打開知名度，去年則以《虎毒不》中罹患產後憂鬱症的新手媽媽獲得香港電影評論學會的最佳女主角肯定，而新作《搗破法蘭克》中則是變身成為作風離經叛道的女劫匪，是打劫小隊法蘭克的頭目，不但找齊成員也策劃每一場打行動，更把打劫行動的影片發上網路，成為打劫界的KOL。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但在拍攝此片時，談善言才因拍攝電視劇《打天下2》的跳躍動作場面讓韌帶斷裂，需要開刀和停工八個月來修養及復健，她表示正好有這個空閒時間來思考演藝之路和鑽研演技，就連心態都調整了，後續便接到《搗破法蘭克》的戲約。

談善言坦言「覺得這角色很特別，沒有想太多傷勢的狀況，我就接演了。」當時她的腳傷並沒有痊癒，雖然可以在鏡頭前演出，還能應付打戲和跑步，但一下戲便得坐在輪椅上保養，她透露因同劇演出的演員都是好朋友，會主動照顧行動不便的她「合作很多次的楊偲泳熱心幫我推輪椅，還會替我按摩，林家熙則是常借我肩膀，讓我可以扶著站起來。」

談到小時候，談善言透露自己有點叛逆、特立獨行，像是唸書時會在周六把頭髮染色出去玩，但周日晚上又染回黑髮，周一再安分地去上學「當時就是想有新鮮感、好玩，而且沒有違反校規，無傷大雅。」她雖有叛逆之心，但笑稱不可能像角色那麼大膽。

《搗破法蘭克》描述在輟學邊緣的紀月（談善言飾）不想成為底層社畜，決定打造自己的職業生涯。她將犯案的影片上傳至網路，想成為打劫界KOL，她認識了陶俊（岑珈其飾），加上青梅竹馬Hugo（林家熙飾），三個怪咖組成劫富小隊「法蘭克」，更延攬了專營當有錢人出租女友的Chelsea（楊偲泳飾），目標是要讓上流富商們永無寧日。

此時，上流教會爆出醜聞，教會執事何家宏（袁富華飾）在記者會中澄清，並把話題轉移到法蘭克劫案上，引起軒然大波。而法蘭克打劫換鈔店時，意外捲入教會洗黑錢陰謀，意想不到的危機接連而來，法蘭克能否安然脫身自保？《搗破法蘭克》將於10月3日上映。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

搗破法蘭克談善言林家熙楊偲泳岑珈其袁富華

