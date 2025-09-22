把握秋分轉運能量！命理師曝「3開運妙招」　建議戴老鼠飾品納財氣

記者孟育民／台北報導

秋分是24節氣中的第16個節氣，通常落在每年9月22日到24日之間。這天太陽直射赤道，晝夜等長，是秋季白天與黑夜最平衡的一刻，秋分一過，北半球白天開始變短、夜晚變長，也意味著天氣逐漸轉涼、真正的深秋即將到來。

阿谷老師說，秋分的水氣不如夏天充沛，代表屬「金」的氣到了，金剋木，木主肝膽代謝，所以秋分時節要特別注意代謝狀況，同時也要注意呼吸道疾病，另因為今年整體屬於「收斂」能量，建議仍要保持平衡、內化，不要衝動行事。而在秋分時節，阿谷老師也分享下列3種開運方法。

▲阿谷老師分享開運方法 。（圖／秦芸殿提供）

1.開運食物：這天可以吃「梨子」或相關食材製成的食物，不只有潤肺功效，尤其人家常說「多事之秋」，所以梨子也有「壞事離開」的意涵。

2.開運色彩、飾品：秋分建議使用「淺棕色、金色飾品」，如衣服穿搭、戴金色項鍊，有豐盛和豐收的寓意。另外因為金生水，老鼠屬水，這天可以戴老鼠飾品在身上，卡通人物的也可以。

3.納財氣水：準備一盆飲用水和3個50元硬幣，硬幣洗乾淨泡在水裡，放在家中西方位，至少放30分鐘後，把錢帶在身上花掉，然後將泡過硬幣的水煮沸後放涼飲用，有助調養生息和納財氣。

阿谷老師提醒，秋分時節社交能量感會比較強，人際交流多會比較累，所以只要感到疲憊，不要硬撐，這時節是很需要休養的，除了平常要早睡，這天也建議可以午睡，幫助氣息調養，之後在生活、工作上，整體氣也會比較扎實和豐厚。