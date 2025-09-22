小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

記者黃庠棻／台北報導

女星小S、派翠克以《小姐不熙娣》入圍60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，小S第一時間感性發文「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」同時證實將出席典禮，也是她自大S離世後首度現身在公開場合。今（22）日恩師王偉忠出席活動時，也低調分享與小S通話的內容。

▲小S入圍金鐘獎時說道「很感動，很想打給我姊。」（圖／翻攝自IG／asosbarbiedee）

王偉忠今（22）日出席監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，率領主演湯志偉、岑永康、羅美玲、黃云歆、那祈、余子嫣一同現身，除了公開從今天開始售票的好消息之外，面對所有問題也都毫不避諱地侃侃而談。

▲王偉忠出席辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

對此，王偉忠也被問到小S入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」一事，他透露自己私底下有打電話關心對方並給予加油打氣，他在通話開始後就獻上恭喜，小S也回他「會打扮得漂漂亮亮地出席頒獎典禮」，他在記者會上也說道「知道小S要很努力地面對未來，有關心她」。

▲王偉忠分享與小S的通話內容。（圖／記者徐文彬攝）