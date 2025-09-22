盤點12位台灣「寵妻好老公」！周杰倫、楊祐寧、婁峻碩　寵妻不需要理由

文／妞新聞

演藝圈很多男星外型帥氣、事業有成，但真正能讓粉絲大喊「我要嫁！」的，往往是那些把老婆捧在手心、日常中細心寵愛的「神隊友老公」，他們用行動證明「寵妻才是長久的浪漫」。以下就來盤點這12位演藝圈裡最甜的「台灣寵妻好老公」！



盤點12位台灣「寵妻好老公」

1.霍建華

「寵妻魔人」霍建華和林心如認識十年，交往半年就閃婚！霍建華一向低調，不高調放閃，在拍戲時親自準備關東煮餐車到片場，只為讓老婆暖暖身；工作再忙也會全力配合家庭，貼心守護的模樣讓林心如直呼「有安全感」。霍建華結婚時曾說過：「只要你在外面覺得累了，我永遠會在家等你。」令人稱羨的愛情。





2.周杰倫

[廣告]請繼續往下閱讀...

周董婚後直接升格「寵妻界天花板」！三場世紀婚禮已經夠浪漫了，還公開放話：「我要先寵你，再寵女兒！」平日更是小事用心，大事浪漫，七夕陪老婆逛街，一路上也沒滑手機，讓粉絲驚呼「男性典範」。昆凌生日，他準備驚喜慶祝，還在情人節下廚送玫瑰，完全是偶像劇男主角行為。就算身為華語樂壇天王，周杰倫在老婆面前，也永遠是那個只寵愛她的男人！

3.蕭敬騰

老蕭婚後整個人進化成「Summer黏著劑」！連朋友聚餐都拒絕「夫妻分桌」的潛規則，堅持要和老婆坐一起。甚至連打營養針、做檢查都要同房。小倆口一起吃牛排，老蕭直接曬出老婆素顏照，大喊「我老婆真可愛」，閃得粉絲尖叫：「老蕭你完蛋了！」這種毫無保留的放閃，老婆雖然未必能接受，但大家看了真的覺得甜到逆天！





4.楊祐寧

「國民男友」楊祐寧和老婆Melinda（阿梅）是「甜到不行」代表組！楊祐寧不僅會親自下廚，還常幫老婆和女兒準備愛心餐；即便工作忙到飛來飛去，也會用「視訊掛睡」給老婆安全感。兩人興趣一致，會一起追星、旅遊，每年生日與紀念日更少不了他的暖心發文。楊祐寧也時常呼籲男人多體貼行動感謝愛人，尤其親眼目睹老婆生產的模樣後更是心疼，完全是演藝圈裡的高分老公代表！



5.坤達

坤達和柯佳嬿的婚姻，簡直像一部「永不下檔的愛情劇」！他婚後也堅持不讓老婆洗碗，平常更會親自下廚、默默完成家務，甚至為了給驚喜，還曾偷偷飛去韓國探班。去年金鐘獲獎時，他一句「老婆，拿完這獎就回家」閃瞎全場。

6.林宥嘉

「金曲暖男」林宥嘉寵妻哲學就是：把老婆丁文琪寵成最美女明星！他從不覺得做家事是「幫忙」，因為本來就是該做的事。他也說過：「只要太太有願望，一定盡全力滿足。」工作再多，他也總是把家庭排在最前，回家就自動切換「好老公模式」。林宥嘉的婚姻觀就是「家是彼此依靠的堡壘」，難怪夫妻倆育有一雙可愛小孩，還能維持熱戀感！

7.修杰楷

修杰楷和賈靜雯的愛情，簡直是真人版療癒偶像劇。從一開始不被看好，到現在成為「國民好老公」，他用實際行動打臉所有質疑。老婆為電影離家外宿一個月，他二話不說一肩扛起家務照顧三個小孩。修杰楷也曾表示：「家裡的是主要都是自己在管，老婆完全不用費心！」，根本是把老婆寵到翻的最佳典範！





8.瘦子 E.SO

MJ116成員瘦子婚後展現超強「顧家力」，常笑說自己在家地位最低，只負責伺候老婆和女兒。老婆Jennifer曾因外貌被網友議論，他便發文附上跟老婆的牽手照寫到：「MY LOVE、MY QUEEN、MY BEST FRIEND。」，表示愛老婆的心。雖然外表滿滿刺青、酷勁十足，但對家庭的柔情和細膩，讓粉絲直呼「反差萌太致命！」這樣的寵妻行為，誰能不愛？





9.李李仁

出道多年，李李仁一直是「老婆陶晶瑩頭號粉絲」！他曾直白地說：「懷孕時的她，在我眼裡永遠最美。」還在頒獎典禮結束後，忍不住第一時間視訊給老婆分享喜悅。兩人結婚20年仍如初戀，經常在社群曬出兩人的幸福日常，粉絲稱呼他們「模範夫妻」。李李仁那句「我不信神，只信我自己和老婆。」更是經典中的經典！

10.許孟哲

5566出身的許孟哲，婚後立刻化身「顧家好男人」！和趙孟姿組成「雙孟夫妻」，經常在社群放閃，還會分享陪伴小孩的日常。他曾公開說過：「有了小孩之後，更懂得珍惜另一半。」寵妻又愛家的他，不僅和老婆事業上互相支持，還會在節日準備小驚喜。雖然形象一直是陽光大男孩，但在家庭角色中，他完全就是穩重又體貼的好老公代表！





11.陳志強

曾智希的老公陳志強，寵妻行為完全體現在婚紗照上，他堅持「新娘最美就好」，結果婚紗照裡自己不是模糊背影就是退到邊角。這種「老婆才是主角」的態度，閃得網友直呼：「這才是真愛！」私下兩人也常帶著愛犬黑秀一起入鏡，畫面超溫馨。陳志強不只用行動證明「老婆是我的第一順位」，更常用幽默寵溺的互動，讓人看見婚姻最真實的幸福模樣。





12.婁峻碩

饒舌才子婁峻碩的寵妻語錄根本能出一本書。從婚禮上興奮喊「我可以親她了嗎？」到對外說「我才是被寵的啦！」，處處都在公開放閃。他甚至為凡凡創作告白歌《Till 4 Ever》，把求婚變成一場超浪漫音樂告白。除了老公也是老闆的他表示，全力支持老婆事業，大方表示「花錢不是重點，以老婆作品好為主！」，成為老婆最強後盾。這樣的霸氣寵妻、幽默放閃的行為，粉絲都羨慕喊：凡凡太幸福了吧！

看完這12位「寵妻好老公」名單，妞妞們是不是也被閃到眼睛痛啦？每一位都是老婆的神級隊友。到底誰說偶像劇演的都是騙人的，這些男星用最真實的陪伴和行動，讓人相信：「偶像劇裡的好老公原來真的存在！」

【延伸閱讀】

坤達、柯佳嬿甜蜜「謝太」融化全網！7對台灣網友最愛明星夫妻，結婚多年好感情依舊！

盤點13對台劇「假戲真做」CP，許瑋甯喜迎愛子，戲裡戲外都是真愛續集！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！